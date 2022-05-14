Ayasofya Camii tam da Necip Fazıl’ın dediği şekilde açıldı

Başkan Erdoğan, Necip Fazıl Kısakürek Kültür ve Araştırma Vakfı’nca AKM’de düzenlenen Zindandan Mehmed’e Mektup Sergisi’nin açılış töreni ile “Reis Bey” tiyatrosunun gösterimine katıldı. Yaklaşık 39 yıl önce dar-ül bekaya uğurladıkları Necip Fazıl Kısakürek’i rahmetle yad ettiğini söyleyen Erdoğan, şunları kaydetti: “Vefat günü olan 26 Mayıs’ta ikindi namazını müteakip Ayasofya Camii’nde hatim duası yapılacak. Üstat verdiği bir konferansta Ayasofya için şöyle diyordu; ‘Ayasofya açılacak. Hem de öylesine açılacak ki kaybedilen bütün manalar, zincire vurulmuş masumlar gibi onun içinden fırlayacak. Öylesine açılacak ki bu millete iyilik ve kötülük etmişlerin dosyaları da onun mahzenlerinde ele geçecek.’ Evet hamdolsun Ayasofya tam da üstadın dediği şekilde açıldı. O zorluğu, çileyi seçti. Davası uğruna bedel ödemekten hiç kaçmadı. Şerefi, izzeti, güzeli dışarıda arayanlara vatan coğrafyasını, tarihimizi işaret etti.” Başkan Erdoğan’a konuşmasının ardından vakıf üyelerince “Zindan’dan Mehmed’e Mektup” şiirinin hat sanatıyla Osmanlıca yazıldığı tablo hediye edildi. Sabah Gazetesi