Türk diplomatlar (3)

Özgen Acar

Son yazılarda, “Yabancıların tiyatro dünyasında, ‘one man show’ tek adam gösterisi” denilen bir tanımlamaya değinmiştik! Bu tek kişilik rolü oynayan sanatçı, sahnede “tek başına çeşitli gösteriler, yapar!” demiştik…

Boğaziçi Üniversitesi’nde “özerkliği” dışlayıp dışarıdan “rektör” ve ayrıca “milletvekili” olmayanları da “bakan” atayan AKP Reis-i Umumisi, Reis-i Cumhur, Vezir-i Azam, zam kralı Recep Tayyip Erdoğan’ın (RTE) Dışişleri Bakanlığı’nda da aynı “rolü” oynadığına geçen yazımızda değinmiştik!

“Vali”, Türkiye içinde, nasıl “hükümeti” değil de “devleti” temsil ediyorsa, “büyükelçi” de Türkiye dışında “hükümeti” değil “devleti” temsil eder! RTE, bırakın “devleti”; günümüzde “hükümeti” bile temsil etmeyen yakın arkadaşlarından, “büyükelçi” atamaları yapmayı sürdürüyor!

Bugün kadın diplomatlarımıza değineceğim… Daha önce AÜ Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden, “derece” ile mezun sınıf arkadaşım Büyükelçi Filiz Dinçmen’den kısaca söz edeyim…

1961’de Dışişleri Bakanlığı’na girerek diplomatlığın ilk dereceleri olan “3. ve 2. kâtip” ve 1965’te Birleşmiş Milletler (BM) Türk heyetinde de “1. kâtip” görevlerini tamamladı. Sınıf arkadaşımız Üstün Dinçmen ile evlendi… 1968-70 yılları arasında, İran’da Tahran Konsolosluğu’nda, sonra Avrupa Birliği görevlerinde bulundu. 1982’de Hollanda Lahey’de “Türkiye’nin ilk kadın büyükelçisi” oldu. 1988’de bakanlığın “müsteşar yardımcılığına”, sonra “bakanlık sözcülüğüne” atandı.

Papa ve Büyükelçi Filiz Dinçmen

1993-97 yılları arasında Avusturya (Viyana) Büyükelçiliği, sonra Malta Büyükelçiliği yaptı.

2001’de Roma’ya gitmiştim… Vatikan’da Papalığın müzesini gezerken öteki turistler ile birlikte, beni de bir odada beklemeye almışlardı… Ben, bir pencere kenarında dışarıyı seyrediyordum. Pencere, saray içindeki dar bir yola bakıyordu. Bir ara, “Türk bayraklı” siyah bir araba göründü!

Şaşırmıştım! Çünkü Filiz, Vatikan’a büyükelçi atandığı için, Papa 2. Jean Paul’a “güven mektubu” sunmaya gelmişti… O an, bir Türk olarak gururlanmış, gözlerim yaşarmıştı!

Filiz, 2001-04 yılları arasında, Katolik dünyasının kalbinde ilk Müslüman kadın büyükelçiliği sonrasında emekliye ayrıldı.

Dinçmen, görevi hakkında şu değerlendirmeyi yapmıştı:

“Kadın olduğum için, bu görevde başlangıçta zorluklarım vardı, ancak sonra herkes bana yardımcı oldu. Bunu şükranla hatırlıyorum! İlk olmak, hem çok onurlu bir şey hem de büyük bir sorumluluk yüklemişti.

Türkiye’nin yurtdışında bir imaj sorunu var. Maalesef iyi tanınan bir ülke değil! Bu nedenle kadın büyükelçilerin Türkiye’nin imajına olumlu katkı yapan artıları bulunduğunu söyleyebilirim… Vatikan’da bana ,‘Türkiye’nin aydınlık yüzü’ diye hitap ederlerdi. Kadın olarak, Türkiye’yi uygar yüzüyle tanıttığımı anladım!”

Merve Kavakcı

Merve Safa Kavakcı (1968) AÜ Tıp Fakültesi’nde iki yıl okuduktan sonra “başörtüsü yasağı” nedeniyle okuldan ayrıldı. ABD Teksas Üniversitesi’nde “Bilgisayar Mühendisliği” eğitimi aldı.

Üniversite 1. sınıfta öğrenci iken Ürdünlü, ABD vatandaşı Ali Ahmad Abushanab ile (1990-1993) evlendi. Boşanınca Bekir Lütfü Yıldırım (1999-2005), sonra Nazır Cihangir İslam ile (2010-2017) evlilikler yaptı. İki kızı var…

Fazilet Partisi’nden 1999’da İstanbul milletvekili seçildi. Yasak olduğunu bildiği halde, TBMM’de ant içmeye başörtülü gelince, Meclis’ten ve ayrıca ABD vatandaşı olduğunu bildirmediği için de Türk vatandaşlığından çıkarıldı!

1994’te Refah Partisi’ne (RP) katıldı, kadın kollarında çalıştı. RP, kapatılınca 1999’da Fazilet Partisi İstanbul milletvekili seçildi.

Dışişleri Bakanı İsmail Cem, ABD Dallas Göç ve Vatandaşlık Bürosu’ndan sağlanan belgelere göre 1999’da Kavakcı’nın “yemin ederek ABD vatandaşlığına geçtiğini” açıkladı!

Ağustos 1999’da Devlet Güvenlik Mahkemesi (DGM) Cumhuriyet Başsavcılığı, dokunulmazlığının kaldırılması için fezlekeyi TBMM Adalet Bakanlığı’na gönderdi. Dokunulmazlığı kaldırıldı!

Kavakcı, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne (AİHM), 2001’de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin, temel insan haklarını güvence altına alan 34. maddesi gereği Türkiye aleyhine açtığı davayı kazandı!

2017’de Resmi Gazete’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile Kavakcı’nın 1999’da Türk vatandaşlığının kaybettirilmesi kararı, yürürlükten kaldırıldı ve Malezya’ya Kuala Lumpur Büyükelçiliği’ne atandı!

Not: Sürecek…

Cumhuriyet Gazetesi