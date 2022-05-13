Sur’a 42 yıl sonra dönen Ermeni yurttaş: Nefes alamadım

Doğup büyüdüğü Sur’u 42 yıl sonra ziyaret eden Ermeni yurttaş Erol Bostancı, ‘Bu yeni yapılar sokakların ruhunu bitirmiş. Artık beni burada tutacak bir şey yok’ dedi.

Farklı kimlik ve inançtan kesimlerin bir arada yaşadığı Diyarbakır’ın tarihi Sur ilçesinden 42 yıl önce göç eden Ermeni yurttaş Erol Bostancı (66), gördüğü manzara karşısında hayrete düştü. “Gâvur Mahallesi” olarak adlandırılan Xançepek Mahallesinden önce İstanbul’a oradan da Hollanda’ya yerleşen Bostancı, doğup büyüdüğü kenti ziyarette geldi. Özlem, hasret dolu duygularını anlatan Bostancı, kentteki yıkım için “Sur’un eski halinden santim kalmamış” diye özetledi.

‘78’E KADAR SUR’DA YAŞADIM’

Gavur Mahallesi’nde geçen günlerini duygu ve gözyaşıyla yad eden Bostancı, “Ben 78’e kadar Sur’da yaşadım. Daha sonra İstanbul’a gitmek zorunda kaldım. Gittiğim İstanbul’da siyasi bazı olaylardan ayrılarak Hollanda’ya yerleştim. Yani 42 yıl bu diyara uğramadım. 42 yıl sonra buradayım” dedi.

‘NEFES ALAMADIM’

Mezopotamya Ajansı’ndan Müjdat Can’ın aktarımına göre Sur’a gelir gelmez hemen evlerinin bulunduğu yere gittiğini dile getiren Bostancı, evlerinin molozlar arasında kaybolduğunu ve evini bulmakta zorlandığını söyledi. Taşlara tek tek dokunarak evini bulduğunu ifade eden Bostancı, “O zamanki evlerde insanlar yaşıyordu insanlar. Ben burayı böyle gördüğümde bir kez daha yıkıldım. Benim evimin her bir taşında bir sır vardı. Her bir taşta emek vardı. Şimdiki evlere bakın, öyle bir duygu var mı? Evi öyle görünce ciğerlerimde nefes kalmadı. Çok kötü oldum. Evlerin hepsi yıkılmış” diye konuştu.

‘SOKAĞIN COŞKUSU BİTMİŞ’

Sokağa çıkma yasakları döneminde yıkılan ve yerlerine yapılan “yapılara” dikkati çeken Bostancı, “Evimi bıraktığım şekliye görseydim, tekrar gelir buraya yerleşirdim. Ama artık burada yaşamam için beni tutan bir şey yok. Bu yeni yapılar sokağın ruhunu bitirmiş. İsterse bu yeni yapılarla saray yapsınlar. O coşku, o ruh bitmiş” dedi.

Artı Gerçek