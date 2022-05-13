“Revanşistlerin sonu geldi, Protestolar barışı engelleyemeyecek”

Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili Meşhur Memmedov, “Hem revanşist güçler, hem de hükümet bilmelidir ki Ermenistan’ın geleceği barış anlaşmasına bağlıdır”, diye – tarihe not düştü.

Milletvekili Meşhur Memmedov – “Revanşistlerin sonu geldi, Protestolar barışı engelleyemeyecek”

Azerbaycan Parlamentosu Milletvekili Meşhur Memmedov, “Hem revanşist güçler, hem de hükümet bilmelidir ki Ermenistan’ın geleceği barış anlaşmasına bağlıdır”, diye – tarihe not düştü.

Ermenistan’daki protestolar barış anlaşmasından kaçmaya hizmet ediyor ve bunlar birer baskı aracıdır. Ancak hem revanşist güçler hem de hükümet bilmelidir ki Ermenistan’ın geleceği barış anlaşmasına bağlıdır. Genel olarak, revanşistlerin sonu geldi. Milletvekili Meşhur Memmedov bu fikirleri Erivan’daki mitingler hakkında yorum yaparken söyledi. Milletvekilinin sözlerine göre, muhalefetin eylemleri sonuç vermeyecek ve barış sürecine yönelik atılan adımlara engel olamayacaktır.

Milletvekili, Ermeni toplumunun eski suç ekibinin içini tanıdığına vurgu yaptı –

“Şimdi muhalefette temsil edilerek Ermeni halkına yeni bir yalan vaatte bulunuyorlar, masallar anlatıp ülkeyi uçuruma davet ediyorlar. Evet, elleri hem Azerbaycan, hem de Ermeni halklarının kanına bulanmıştır. Koçaryan gibi suçlular bir kez daha intikamcı fikirleri yaymakta, Ermeni halkını savaşa ve kan dökmeye davet etmektedir. Fakat Ermeniler 44 günlük savaşda yedikleri “Demir Yumruk” ile anladılar ki, bu kadar boş vaatlerde bulunan ve kana susamış politikacılara güvenilemez. Bu nedenle, mitinglerinde kalabalık yoktur. Çünkü halk muhalefeti desteklemiyor.”

Milletvekili – “Paşinyan hükümeti barıştan başka bir alternatif olmadığını anlıyor ve bunun için kamuoyu hazırlıyor: “Birkaç gün önce bir grup Ermeni aydını ona Azerbaycan ile bir barış anlaşması imzalaması için çağrıda bulundu. Ermeniler 90’larda olmadıklarını ve Azerbaycan’ın güçlü bir ordusu olduğunu iyi anlıyorlar. Aynı zamanda, Azerbaycan devletinin bölgede söz sahibi ve dikte eden bir devlet olduğunu iyi biliyorlar. Böylece bu düşmanlığı sürdürmenin de bir anlamı yok. Bu nedenle Azerbaycan ve Türkiye ile ilişkilerin normalleştirilmesi gerekiyor,” – dedi.

Ülker Piriyeva – Azerbaycan

Kaynak: “Revanşistlerin sonu geldi, Protestolar barışı engelleyemeyecek”