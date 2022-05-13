Putin’in Ermenistan ziyareti

Vladimir Putin’in Ermenistan’a resmi ziyareti hazırlanıyor

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Duşanbe’de yaptığı görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Ekim-Aralık 2022 tarihleri ​​arasında Ermenistan’a devlet ziyareti gerçekleştirebileceğini belirtti.

“Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin’in devlet ziyareti düzenlenmesi konusu gündemimizde.

Bunun, yılın ikinci yarısında, Ekim’den Aralık’a kadar olacağına dair bir anlayış var.

Ziyaret tarihi de netleştiriliyor”,- dedi Mirzoyan.

Ermenistan Kamu Radyosu