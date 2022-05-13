Mirzoyan, Duşanbe’de Karabağ ihtilafının çözümü konusunda Ermenistan’ın tutumunu sundu

Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Tacikistan’ın başkenti Duşanbe’de BDT üyesi ülkelerin Dışişleri Bakanları Konseyi’nin toplantısına katıldı.

Ermenistan Dışişleri’nin açıklamasına göre önce dar, ardından da geniş formatta gerçekleştirilen toplantıda, BDT dışişleri bakanları bölgesel ve uluslararası gündemdeki konularda görüş alışverişinde bulundular, BDT içindeki işbirliğini güçlendirme olanaklarına değindiler.

Bakan Mirzoyan, toplantı sırasında Ermenistan, Rusya ve Azerbaycan dışişleri bakanlarının 12 Mayıs’ta yaptığı üçlü toplantıya da değindi ve toplantının bölgede barış ve istikrarın tesisi yolunda bir adım olmasını umduğunu ifade etti. Mirzoyan, Ermenistan’ın 9 Kasım 2020 ve 11 Ocak ve 26 Kasım tarihli bildirilerde varılan anlaşmaların uygulanmasına bağlılığını yeniden teyit etti.

Ermenistan Dışişleri Bakanı, AGİT Minsk Grubu eşbaşkanlarının yetkisi altında barış sürecini teşvik etmesini önemseyerek Dağlık Karabağ ihtilafının kapsamlı çözümü konusunda Ermeni tarafının tutumunu sundu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/05/13/Mirzoyan-BDT-Karaba%C4%9F-Ermenistan/230997