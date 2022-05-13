Ermenistan Göç İdaresi Başkanı, Viyana’daki Prag Sürecinin üst düzey yetkililerinin toplantısına katıldı

12 Mayıs’ta Ermenistan Göç İdaresi Başkanı Armen Ghazaryan, Viyana’da Uluslararası Göç Politikası Geliştirme Merkezi tarafından düzenlenen Prag Süreci’nin üst düzey yetkililerinin toplantısına katıldı.

Ermenistan Göç Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre tartışmaya Avrupa-Avrasya bölgesinden 26 ülkenin temsilcileri katıldı. Toplantı, Prag Süreci Bakanlar Deklarasyonu ve 2023-2027 Eylem Planı’nı tartışmak üzere davet edildi.

Belge’nin 6 temel yönü şöyle:

Düzensiz göçün önlenmesi ve mücadele edilmesi,

İltica ve uluslararası korumu alanında kapasitelerin geliştirilmesi,

Geri kabül, gönüllü geri dönüş ve sürdürülebilir yeni uyumlaştırma süreçlerinin teşvik edilmesi,

Özellikle emek göçüne vurgu yapılarak düzenli göçe ve insan hareketliliğine yöneltme,

Yasal olarak ikamet eden göçmenlerin ev sahibi toplumla entegrasyonunun teşvik edilmesi,

Göç ve Hareketliliğinin kalkınma için pozitif bir güce dönüştürülmesi.

Ghazaryan, “Eylem Planında ana hatlarıyla belirlenen noktalar, genel olarak, Ermenistan Hükümeti’nin Eylem Planı’ndaki Göçle ilişkin ilkelerdeki yönergelerle örtüşmektedir.” dile getirdi.

Bu bağlamda, Ghazaryan göç politikası, geri dönüş, yeniden entegrasyon, yasal göç konularındaki çalışmalarını sunarken, göç alanındaki süreçlerin dijitalleşmesini, Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi’nin Ermenistan ofisi ile işbirliğinin önemine vurgu yaptı.

ERMENİ HABER AJANSI