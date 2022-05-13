Depsaş Enerji tarafından Nusaybin’de Tarihi Mekânların Aydınlatılması açılışı gerçekleştirildi

Nusaybin’de Depsaş Enerji tarafından, UNESCO Geçici Kabul Listesi’nde ‘İnanç Parkı’ adıyla yer alan Zeynel Abidin Camii ile Mor Yakup Kilisesi’nde tamamlanan aydınlatmanın açılışı gerçekleştirildi.

Zeynel Abidin Camii avlusunda yapılan program, Saygı duruşunda bulunma ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Proje hakkında yapılan bilgilendirmeden sonra programa katılan Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş yaptığı konuşmasında, Mardin’in bir kültür şehri bir medeniyet kesişim noktası ve yıllarca Artuklulara başkentlik yapmış bir kent olduğunu söyledi.

Mardin’de Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekilliği yapmanın onurunu yaşadığını belirten Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi olarak Nusaybin ve diğer 9 ilçede çok güzel hizmetlere imza attıklarını kaydetti.

Demirtaş konuşmasını şöyle sürdürdü,

“Hakikaten çok güzel hizmetlere imza atıyoruz. Kırsalında çalışıyoruz, şehir merkezinde çalışıyoruz, gerçekten gece gündüz ekiplerimizle, kaymakamlarımla, belediye başkanlarıyla, STK’larımızla, odalarımızla birlikte Mardin’imizi daha güzel bir noktaya getirmek için bir huzur kenti haline getirmek, birlik ve beraberliği daha da güçlendirmek için büyük bir gayret gösteriyoruz. Şunu ifade edeyim, Mardin bir tarım kenti bir ticaret kenti bir turizm kentidir. Bu kentin özellikle turizmini ilgilendiren çok önemli bir yeri açıyoruz. Bu kadar güzel bir hizmete vesile oldukları için Depsaş Enerjiye çok teşekkür ediyorum. Burada Proje içerisinde hem kilise hem cami var. Dünyanın hiçbir yerinde bunun örneğini göremezsiniz. Huzur içerisinde yaşamışlar, herkes kendi ibadetine gitmiş, Bin yıldan beridir bu hizmet bu şekilde yerine getirilmiştir. Şunu özellikle ifade etmek istiyorum ki biz Mardin’in her yerinde hakikaten tarihi eserlerimizi daha güzel bir şekilde restorasyon etmek için ciddi bir çaba gösteriyoruz. Aynı şeyi Nusaybin’de de yapıyoruz. Bir yanda tarihi eserleri restore ediyoruz diğer yanda sokak sağlıklaştırma yapıyoruz. Bunu ne için yapıyoruz? Çünkü biz geleceğimizi geçmişimizde arıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Allah kısmet ederse Mardin’i çok güzel bir kent haline getireceğiz. Bu eseri bu hale gelmesinde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum.”

-“ Kilise ile caminin bir arada yaşayabildiği, huzurun, hoşgörünün, saygı ve sevginin en güzel sembolize edildiği bir anı yaşıyoruz”

Programda konuşan Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı ise Mardin ilimizin medeniyetlerin beşiği, turizmin kalbi olmaya aday bir şehir olduğunu belirtti. Bu şehrin en önemli ve güzide ilçelerinden biri Nusaybin olduğunu kaydeden Kayabaşı, “Nusaybin ilçemiz Zeynel Abidin Camii, Mor Yakup Kilisesi, Mor Evgin Kilisesi, Beyazsu ve Gırnavasıyla doğa ve tarihi güzelliklerin barındığı, huzur ve barışın başkentidir. Açılışını yaptığımız kilise ile caminin bir arada yaşayabildiği, huzurun, hoşgörünün, saygı ve sevginin en güzel sembolize edildiği bir anı yaşıyoruz. Bu güzel mekânların aydınlatılması projesine destek veren herkese şükranlarımız sunuyorum” şeklinde konuştu.

Programda bir konuşma yapan Depsaş Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel de, Depsaş Enerji olarak hizmet bölgelerinde eğitime, kültüre ve sosyal hayata katkı sunmak için sürekli çalıştıklarını ve sosyal sorumluluk projelerini hayata geçirdiklerini söyledi.

Yaptıklarının çalışmanın Mardin ve Nusaybin’in turizm ile ekonomisine büyük katkı yapacağını düşündüğünü ifade eden Karagüzel, “Mardin denilince aklımıza hoşgörü, medeniyetin buluşmasın ve Mezopotamya’nın bereketi geliyor. Mardin denince aklımıza zengin tarihi zengin dokusu, farklı kültürel inançların bir arada yaşadığı kadim bir şehir geliyor. Böyle kadim şehirde böyle bir projeye katkı sunmaktan dolayı çok mutluyuz. Aydınlatma açılışını yaptığımız Kültür ve İnanç Parkı içerisindeki Zeynel Abidin Camii ve Mor Yakup Kilisesi, Unesco’nun Dünya Mirası Geçici Kabul Listesi’nde yer alan iki yapıdır. Bu yapıların tanıtılması yanı sıra ilçenin turizmi dolayısıyla da ekonomisine büyük katkısı olacağını düşünüyoruz. Depsaş Enerji olarak her zaman bu tür sosyal sorumluluk projeleri ile hizmet bölgemizde projelerimize devam edeceğiz. İnanç ve Kültür Parkı gibi proje içerisinde yer almaktan dolayı büyük bir gurur yaşıyoruz” dedi.

Konuşmalardan sonra Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Depsaş Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel’e teşekkür plaketi verdi.

Daha sonra Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Nusaybin Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı, Depsaş Enerji Genel Müdürü Murat Karagüzel, İl Kültür ve Turizm Müdürü Elif Belkıs Baştürk, İl Müftüsü Ali Hayri Çelik, Mardin Süryani Metropoliti Saliba Özmen, Kamu Kurum ve Kuruluş Yöneticileri, Siyasi Parti Temsilcileri ile STK Temsilcileri tarafından açılış kurdelesi kesildi.

Öte yanda Mardin Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mahmut Demirtaş, Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Ercan Kayabaşı ve NESO Başkanı Ömer Özel ile birlikte Tarihi Nusaybin Çarşısı ve Giyimciler Çarşısı esnaflarımızı ziyaret ettiler. Esnaflar, Sokak Sağlıklaştırma Projesi dolayısıyla Vali Demirtaş ve Kaymakam Kayabaşı’na teşekkür ettiler.

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