Artsakh’ın dini mirası

Artsakh’ın dini mirasına adanmış uluslararası konferans

Tüm Ermenilerin Yüksek Patriği ve Katolikosu Hazretleri II. Karekin’in kutsamalarıyla, 11-14 Mayıs’ta Avusturya’daki Artsakh Dini ve Kültürel Miras Komitesi, Jasmine Dum-Tragut liderliğinde, Orta Avrupa ruhani delegasyonu himayesinde Artsakh’ın dini mirası hakkında uluslararası bir konferans düzenledi.

Konferans kapsamında 11 Mayıs’ta Avusturya’nın Salzburg kentinde açılan “Çatışmada Kültür, Artsakh Ermeni Kültürel Mirası” başlıklı sergide “Artsakh’ın Dini ve Kültürel Mirası” (İngilizce) adlı kitap sunuldu.

Kitap, Ermeni Kilisesi’nin Artsakh Dini ve Kültürel Miras Ofisi’nin girişimiyle yayınlandı.

Etkinliğe Salzburg Başpiskoposu Franz Lackner, Orta Avrupa ve İsveç Ruhani Lideri Episkopos Tiran Petrosyan, Batı ABD ruhani önderi Başepiskopos Hovnan Terteryan, Artsakh ruhani önderi Episkopos Vrtanes Abrahamyan ve Kutsal Eçmiadzin Ana Makamının, Dini ve Kültürel Mirası Artsakh Ofisi Müdürü Archimandrite Garegin Hambardzumyan katıldı.

Artsakh’ın Ermeni mirasının tarihini sunan Artsakh ruhani lideri Episkopos Vrtanes Abrahamyan, Azerbaycan’ın işgal ettiği bölgelerdeki Ermeni dini ve kültürel anıtlarının durumunu sundu.

Batı ABD dini lideri Başepiskopos Hovnan Terteryan, Artsakh dini lideri Episkopos Vrtanes Abrahamyan ve Ermeni Kilisesi’nin Artsakh Dini ve Kültürel Mirası Ofisi Müdürü Archimandrite Garegin Hambardzumyan sunumlarda bulundu.

Ermenistan Kamu Radyosu