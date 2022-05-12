Ümran Safter imzalı ‘Kabahat’ filminden ilk fragman

Ümran Safter’in yönetmen koltuğunda oturduğu ‘Kabahat’ filminden ilk fragman yayınlandı. Filmde profesyonel oyuncuların yanı sıra yönetmen Safter’in akrabaları ve köy sakinleri de yer aldı.

DUVAR – “İstanbul’un Gözü”, “Kadın Olmanın Günahı”, “Sevan Bıçakçı”, “Kapıyı Açık Bırak” gibi belgesel filmleriyle tanınan Ümran Safter’in yönetmenliğini üstlendiği “Kabahat” filminden ilk fragman yayınlandı. Film, iki genç kızın dostluğunu ve dayanışmasını anlatıyor.

Çankırı’da çekimleri gerçekleştirilen filmin yapımcılığını Ekim Medya adına Suraj Sharma üstlendi. Senaryosu da Ümran Safter imzası taşıyan filmin görüntü yönetmenliğini ise Bertan Özer üstlendi.

Filmin oyuncu kadrosunda Mina Demirtaş, Ece Demirtürk, Berivan Edebali, Işıl Acaray, Kayra Kalaycı ve Eray Yasin Işık yer alıyor. Filmde profesyonel oyuncuların yanı sıra yönetmen Safter’in akrabaları ve köy sakinleri de yer aldı.

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