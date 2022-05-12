Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı: Türkiye’nin mülteciye ihtiyacı var

Türkiye gündeminde mülteciler ile ilgili sert tartışmalar yaşanmaya devam ederken tarihçi İlber Ortaylı, “Türkiye’nin mülteciye ihtiyacı var, yaşlanıyoruz” diye konuştu.

Tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı, A Haber’de Melih Altınok’un moderatörlüğündeki ‘Sebep Sonuç’ programına katıldı.

Ortaylı, son dönemde gündemin ilk sıralarında yer alan ‘mülteciler’ tartışmasına iilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

“Türkiye’nin mülteciye ihtiyacı var” diyen Ortaylı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yaşlanıyoruz. Dua etmeliyiz ki bünyemiz bu yaşlılığı kaldırmaya müsait. Bize kan verecek, destek verecek unsurlar var. Nasıl İsrail’i Yahudilik besliyorsa bir yerde, nasıl ABD göç ülkesi vasfını koruyorsa -şüpheli ama- bizi de kültürel azınlıklarımız koruyacak, çok açık.

Ve biz bu asrın ortalarına kadar kendi demografimiz itibariyle genç ülke olacağı, sonradan da ihtiyarlaşmayacağız onların sayesinde. Bu önemli.

“KİM BAKACAK KOYUNUNA, KUZUNA, DANANA”

Hele Afganları istemeyiz falan. Kim toplayacak senin meyvelerini, koyunlarına kuzularına danalarına kim bakacak, bir insan bir şeyi bilir de konuşur. Bir köylere gidip bakın, bakalım köylüler sizin gibi mi düşünüyor adamlar hakkında. Bu gibi şımarıklıkların veya bilmeden konuşmalara şiddetle karşıyım.Ve bunlarla politika yapılmaz”

Ünlü tarihçinin ifadeleri sosyal medyada kısa sürede gündem olarak tepki çekti.

Cumhuriyet Gazetesi