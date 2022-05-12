Lahey’de Ermeni haçkar dikildi

Ermeni haçkarının açılış töreni Lahey’deki Barış Sarayı’nın bahçesinde gerçekleşti. Armenpress muhabirinin haberine göre açılış, resmi ziyaret için Hollanda’da bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan tarafından yapıldı.

Dikilen Haçkar, Ermenistan’ın uluslararası barışa katkısını simgeliyor. 17 yıl içinde bu Haçkar Barış Sarayı’nın kabul ettiği tek hediyedir. Açılış törenine katılan Paşinyan konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“Uluslararası hukuk ve adaletin dünya başkenti olarak bilinen bir şehirdre ilk Ermeni Haçkarı’nın dikilmesi sizinle birlikte yazdığımız bir tarihdir.”

Başbakanın sözlerine göre Ermeni halkı hem Ermenistan’da hem de çeşitli sebeplerden dolayı bulundukları ülkelerde Haçkarlar yapmış ve yerleştirmiştir. Böylece Haçkar, dostluk, dayanışma, işbirliği ve minnettarlık sembolü haline geldi.

Nikol Paşinyan ayrıca “Binlerce yıldır Ermeniler, anavatanlarında yaşamanın nihai hedefi olarak Ermenistan’da barışı sağlamak için çabaladılar. Hükümetimiz, milletimin karşı karşıya olduğu varoluşsal tehditlere rağmen bölgede barış gündemini desteklemek için elinden geleni yapıyor” dedi.

Ona göre bu hediye ile Ermenistan, bölgemizde ve dünyada barışa katkısını sürdürme konusundaki güçlü kararlılığını bir kez daha teyit ediyor.

Lahey’deki Uluslararası Hukuk Akademisi Yönetim Kurulu Başkanı, “Carnegie” Uluslararası Barış Vakfı Başkanı Pete Hain Donner şunları söyledi:

“Bu Ermeni Haçkarı için çok teşekkür ederiz. Barış Sarayı’na verilen hediye sadece sanat koleksiyonuna bir katkı değil, Barış Sarayı’nın temsil ettiği anlayışlara, barış, adalet ve hukukun üstünlüğüne bağlılığı ifade eden bir semboldür.”

Açılışının ardından Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan Barış Sarayı’nı gezdi.

Ermenistan Kamu Radyosu