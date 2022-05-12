Karabağ Dışişleri Bakanı: Rus barış gücü, ihtilaf çözülene kadar kalacak

Artsaskh (Karabağ) Dışişleri Bakanı Davit Babayan, News.am’e verdiği demeçte “Artsakh ile Azerbaycan arasında ihtilaf kapsamlı bir şekilde çözülene kadar ki bu 10 hatta 20 yıl bile süren bir iş değil, bölgede Rus barış gücü askerleri kalacaktır.” ifadesini kullandı.

Bakan, Azerbaycan’ın hem Artsakh Ermenilerine hem de Rusya’ya karşı her zaman belirgin bir tutuma sahip olduğunu hatırlattı.

Babayan “Rus barış güçlerinin bölgede önemli bir işlevi ve misyonu yerine getirdiğini anlıyorlar. Rus barış gücü olduğu sürece Artsakh vardır. Ancak, Artsakh’ın özümsenmesi Azerbaycan için büyük bir sorundur. Nasıl yapılır? Bu projenin gerçekleştirilmesin en kısa yolu, burada Rus barış gücünün bulunmamasıdır. Ondan sonra yeni bir savaş, kan, soykırım, katliam olacak. Bu bağlamda, Rus barışı koruma misyonunun rolünü her zaman takdir ettik. Bu misyonun istikrar ve barışı korumak için her şeyi yapmaya devam edeceğine inanıyoruz. Ayrıca Rusya’nın bölgede barış ve istikrar için tarihi bir sorumluluğu var.” dile getirdi.

Hatırlanacağı üzere Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, Rus barış güçlerinin Karabağ’da ‘geçici olarak konuşlandırıldığını’ belirtmişti.

ERMENİ HABER AJANSI