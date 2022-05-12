İran: Türkiye’nin Araks Nehri’ne baraj inşası kabul edilemez

İran Enerji Bakanı Ali Ekber Mehrabian, Ermenistan ve İran Hükümetlerarası Ortak Komisyonu’nun 17. oturumunun ardından gazetecilere verdiği brifingde İran’ın, Türkiye’nin Araks Nehri’ne baraj yapmasını kabul edilemez bulduğunu ifade etti.

Ona göre Türkiye’nin baraj yapımında attığı adımlar Araks Nehri havzasındaki ülkelerle koordineli değil.

İranlı bakan “Araks Nehri Havzası’ndaki tüm devletlerin, baraj inşa etmek ve Araks Nehri’nin suyunu kullanma konusunda birlikte çalışması gerektiğini düşünüyoruz ve bu konuda şikayet ediyoruz. Tek taraflı bireysel yaklaşım Araks Nehri için tehlikeler içerebilir.” ifadelerini kullandı.

İran tarafının Türkiye’ye duyduğu endişeyi dile getirdiğini kaydeden Mehrabian, Araks Havzası’ndaki tüm ülkelerin bu konuyu kendi aralarında tartışmaları ve bu su kaynağını adaletli kullanmaları gerektiğini düşünüyor.

ERMENİ HABER AJANSI