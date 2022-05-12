Hollanda’da Başbakan Paşinyan Ermeni Soykırımı Haçkar-anıtına çelenk bıraktı

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Hollanda’ya yaptığı resmi ziyaret çerçevesinde ‘Boscamp’ Mezarlığı’ndaki Ermeni Soykırımı kurbanlarının anısına dikilen haçkar’a çelenk bıraktı.

Başbakan’a Ermenistan Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan, Ermenistan’ın Hollanda Büyükelçisi Tigran Balayan, Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Vahram Dumanyan, Bölgesel Yönetim Bakanı Gnel Sanosyan, Ekonomi Bakanı Vahan Kerobyan, Ermenistan Dış İlişkiler Daimi Komitesi Başkanı Eduard Aghajanyan eşlik etti ve Haçkar’ın yanında çiçekler bıraktı.

Ermeni Soykırımı kurbanlarına adanan haçkar anıtı 2001 yılında Asen’de dikilmiştir.

Hatırlanacağı üzere Başbakan Nikol Paşinyan resmi bir ziyaret için Hollanda’da (10-11 Mayıs).

Ermenistan Kamu Radyosu