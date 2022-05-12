Hollanda, Ermeni esirlerin sağ salim evlerine dönmeleri için mücadele etmeye devam edecek

Hollanda Krallığı Başbakanı Mark Rutte, Hollanda’nın Ermeni esirlerin Azerbaycan’dan sağ salim geri dönüşü için mücadele edeceğine dair güvence verdi. Rutte bunu Hollanda’da bulunan Ermenistan Başbakanı ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlediği ortak basın toplantısında dile getirdi.

Rutte açıklamada “2020’deki yıkıcı savaş, hepimize nihai barışın çok önemli olduğunu açıkça gösterdi. Ermenistan Başbakanı’nın Azerbaycan ile yoğun bir diyalog içinde olmasından dolayı çok mutluyuz” dedi.

Başbakan bölgesel barışın mümkün olduğu görüşünü dile getirdi ve Ermenistan ile Azerbaycan’ın bölgede ancak barış koşullarında yaşayabileceğini belirtti. Rutte ayrıca Ukrayna’daki savaşın Minsk Grubu’nun üç eşbaşkanı üzerinde etkisi olduğunu da ifade etti.

Hollanda Başbakanı, Azerbaycan’da zorla tutulan Ermeni esirler konusuna da değinerek Hollanda’nın, bu esirlerin güvenli bir şekilde anavatanlarına dönmeleri için mücadeleye devam edeceğini vurguladı.

ERMENİ HABER AJANSI