Brezilyalı Ermeni satranç oyuncusu Armen Prudyan, Amerika Kıta Şampiyonası’nda 5. oldu

Brezilyalı Ermeni satranç oyuncusu Armen Prudyan, San Salvador’daki Amerikan Kıta Satranç Şampiyonası’nda başarı gösterdi. Olası 11’ten 8 puan alan FIDE ustası 2.-8. sıraları paylaştı. Armen Prudyan ek katsayılarla 5. onurlu yeri aldı.

Bir diğer Brezilyalı Ermeni satranççı Grigor-Sevak Mkhitaryan bu kez potansiyelinin altında bir performans sergileyerek 7 puanla 14.-24. sıraları paylaştı.

ABD’yi temsil eden Özbek satranç oyuncusu Timur Gareyev 9.5 puan alarak Amerika şampiyonu oldu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/05/12/Brezilya-Ermeni-Amerika-K%C4%B1ta-%C5%9Eampiyonas%C4%B1/230900