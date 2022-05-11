Reneta S. Yolak´tan yeni kitap

Yazar Reneta S. Yolak’ın yeni kitabı ‘Büyülü Ada Masalları’ raflarda yerini aldı. Kitapta Yahudi, Rum, Ermeni, Müslüman 61 ada sever anılarını paylaşıyor. Yolak düşüncelerini şöyle ifade ediyor: “İstedim ki güzel bir mozaik olsun. Zaten adalar onlarsız düşünülemezdi. Kitapta yazan sevgili yazarlar, dünyadaki çeşitli adalardaki anılarını paylaştı. Böylelikle gitmediğiniz, görmediğiniz adaları hayalinizde canlandırabilir, oralara gitmiş gibi olabilirsiniz. Bu kitabın satırlarını okuduğunuzda belki de çocukluk veya gençlik hatıralarınız gözünüzde canlanabilir ve o yıllara yeniden dönerek nostalji yaşayabilirsiniz.”

https://www.salom.com.tr/haber/122087/reneta-s-yolaktan-yeni-kitap?fbclid=IwAR22ivPBJUckPqQaask39-iO7ipokAgieURYXgvobSlDR56wgpM6FxgJGVc