Ned Price: “Barışçıl gösteriler, açık bir siyasi sistemin unsurudur”

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, brifing sırasında Ermenistan’da devam eden protestolara değinerek, “Barışçıl gösterilerin açık bir siyasi sistemin parçası olduğuna inanıyoruz” açıklamasında bulundu.

Ned Price, “Barışçıl gösterilerin açık bir siyasi sistemin unsuru olduğuna inanıyoruz. Biz kendini ifade etme ve barışçıl bir şekilde toplanmayı tamamen destekliyoruz. İnsanları görüşlerini barışçıl bir şekilde ifade etmeye çağırıyoruz. Yetkilileri temkinli olmaya ve protestocuları Ermenistan’da şiddetten kaçınmaya, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye saygı göstermeye çağırıyoruz.” ifadelerini kullandı.

Sözcü geçen hafta Ermenilerle stratejik bir diyalog gerçekleştirdiklerini ve bu forumda Ermenistan’ın demokratik gelişimine olan karşılıklı bağlılıklarını ve Güney Kafkasya’da kalıcı barış için ABD desteğini yeniden teyit ettiklerini belirtti.

ERMENİ HABER AJANSI