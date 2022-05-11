İki kitap

Altan Altın

Geçen bir ay içinde okuyucularına merhaba diyen iki kıymetli kitap var. Biri İzmir tarihine yaptığı katkıyla, diğeri de tarihi ve kültürel zenginliklerimizin turizme nasıl dönüştürüleceği konusunda ortaya koyduğu çözümlerle anlatılmaya değer.

‘Sadıkbey Yalıların Dili Olsa’

Bülent Şenocak’ın kaleme aldığı ‘Sadıkbey Yalıların Dili Olsa’ tam 640 sayfalık kocaman bir kitap. Cumhuriyet döneminden sonraki süreçte bölgede yaşayan aileleri anlatmış Şenocak. Uşakizadeler, Tatışlar, Maydalar, Kardıçalılar, Tatariler, Külahçıoğulları, Şenocaklar, Yemişçiler, Kazmirciler, Tahtakıranlar ve daha pek çok İzmirli tanınmış aile, Sadıkbey semtinin sakinleriymiş.

Bülent Şenocak kitabını, “Cumhuriyet’ten önce Türkler ve Yahudiler yaşamlarını Kemeraltı civarında sürdürüyorlardı. Cumhuriyet’ten sonra, İzmir’in yeni burjuva sınıfını oluşturan bazı doktorlar, avukatlar, tüccarlar ve üst düzey bürokratlar, Karantina ile Güzelyalı arasındaki kıyı şeridi üstünde, özellikle de Sadıkbey semtinde yerleştiler. Bu ailelerin büyük bir bölümü, yaşadıkları köşklerin ve yalıların sahipleriydiler. Semtte kiracı olarak oturanlar azınlıktaydı. İşte, bu kitabı yazmaktaki amacım, fotoğraflardan, anılardan ve bunları destekleyen belgelerden yararlanarak kent belleğine katkıda bulunmak, unutulmaya başlanan bir semt tarihini canlı tutmak, gelecek kuşaklara semtin bu dramatik dönüşümünü anımsatmak.” cümleleriyle anlatmış. Sadıkbey Yalıların Dili Olsa kitabı, bir semtin tarih sayfalarında nasıl unutulmaz kılınacağına dair, örnek bir çalışma olmuş. Bülent Şenocak çok emek vermiş.

‘Her Şey Dahil, Türkiye Hariç’

‘Her Şey Dahil, Türkiye Hariç’ yaklaşık 50 yıllık profesyonel turist rehberi Serdar Çelenk’in tecrübelerinden demlenerek ortaya çıkan bir çalışma. Çelenk, farklı yayın organlarında çıkan yazılarından derlediği kitabında, yanlış kurgulanmış, yanlış bellenmiş, kısmen vandal, tüketen turizm anlayışının sürdürülebilir olmadığını vurguluyor, ama öylece bırakmıyor… Çözüm önerilerini de ortaya koyuyor.

Bakın, kitap hakkında kimler neler demiş?

Tunç Soyer (İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı): Serdar Çelenk, planladığı turlarla İzmir turizmine katkı sunan, deneyimli bir rehber. Deneyimlerini paylaştığı bu metinler, İzmir’e ve İzmir turizmine sunduğu katkının bir göstergesi.

Mesut Ergin (Ayvalık Belediye Başkanı): Ege turizmi ve gastronomisi konusunda yapmış olduğu çalışmaların bölge turizmine önemli katkısı oluyor. Bir Ayvalık dostu olan Serdar Çelenk’in yaptığı çalışmaları önemsiyoruz.

Panayiotis Limperis (E. Samos-Karlovasi Belediye Başkanı): Adamızın tanıtım filmlerinin yanı sıra, düzenlediği rehberli turlar ile iki ülke halklarının yakınlaşmasına katkı sağlayan, arkadaşımız Serdar Çelenk’i tebrik ederiz.

Serdar Çelenk, bugün 18.00-19.30 arasında, Alsancak Yakın Kitabevi’nde kitabını imzalıyor. Kitap; 20 Mayıs’ta Frankfurt’ta, 26 Haziran’da Berlin’de, Temmuz ayında da Viyana’da okuyucularıyla buluşacak.

Bülent Şenocak ve Serdar Çelenk’in emeklerine sağlık…

Milliyet Gazetesi