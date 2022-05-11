Ermenistan’daki protesto gösterileri

ABD Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan’daki protesto gösterilerini yorumladı

ABD, Ermeni makamlarını itidal göstermeye, göstericileri şiddetten kaçınmaya, hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye saygı göstermeye çağırıyor.

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Ned Price, Başbakan Nikol Paşinyan’ın istifasını talep eden protesto gösterileri ile ilgili bir açıklama yaptı.

“Ermenistan’daki protestolara gelince, bildiğiniz gibi geçen hafta Ermeni tarafıyla stratejik bir diyalog gerçekleştirdik.

Bu forumda, Ermenistan’ın demokratik gelişimine olan karşılıklı bağlılığımızı ve Güney Kafkasya’da kalıcı barış için ABD desteğini yeniden teyit ettik.

Barışçıl gösterilerin açık bir siyasi sistemin parçası olduğuna inanıyoruz.

Temel konuşma hakkı ve barışçıl toplanma özgürlüklerini tamamen destekliyoruz.

İnsanları, görüşlerini barışçıl bir şekilde ifade etmeye teşvik ediyoruz.

Yetkilileri itidal göstermeye ve göstericileri şiddetten kaçınmaya ve Ermenistan’da hukukun üstünlüğüne ve demokrasiye saygı duymaya çağırıyoruz”,- dedi Price.

Ermenistan Kamu Radyosu