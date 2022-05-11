Ermeni halterciler Gençler Dünya Şampiyonası’nda 2’si altın 5 madalya kazandı

Ermenistan’ın Gençler Halter Takımı Yunanistan’ın Heraklion (Kandiye) kentinde düzenlenen Dünya Şampiyonası’nda 5 madalya kazandı.

Ermenistan takımından Garnik Çolakyan (55 kg), Garik Karapetyan (96 kg) altın madalya, Suren Grigoryan (89 kg) ve Petros Petrosyan (102 kg) gümüş madalya, Gor Sahakyan (67 kg) ise bronz madalya kazandı.

Ermenistan takımının ikinci altın madalyasını 370 kg (170 + 200) ile kazanan Garik Karapetyan (96 kg), iki yıldır ark arka dünya şampiyonu ilan ediliyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/05/11/Ermeni-halterciler-Gençler-Dünya-Şampiyonası/230778