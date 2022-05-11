Azov Taburu mensuplarının eşleri Papa’dan yardım istedi

Papa, çarşamba günleri yaptığı genel kabul oturumunda bu hafta, Mariupol kentinde Rus güçlerince kuşatma altındaki Azovstal Metalürji Fabrikası ve çevresinde direnen Azov Taburu’ndan iki askerin eşleriyle buluştu.

Katarina Prokopenko ile Yuliya Fedosiuk, Papa ile görüşmelerinin ardından basına yaptıkları açıklamada, “Papa, bizim için dua edeceğini ve bizim için elinden geleni yapacağını söyledi.” dedi.

Prokopenko ve Fedosiuk, Papa’yı Ukrayna’ya davet ettiklerini ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesini istediklerini belirterek, Katoliklerin ruhani liderinin bu konuda kendilerine yanıt vermediğini, dua edeceğini söylediğini aktardı.

Papa’dan yardım istediler

Asker eşleri, bugünkü görüşmelerinin eşlerinin hayatlarını kurtarmak için bir şans yaratması umudunu da dile getirirken, Papa’dan fabrikaya erişim için koridorlar açılması konusunda yardım istediklerini söyledi.

‘Korkunç durumdalar’

Azovstal Metalürji Fabrikası’nda durumun son derece kritik olduğunu anlatan Prokopenko ve Fedosiuk, “Yiyecek, su, ilaç, tedavi gibi bir şey yok. Korkunç durumdalar. Her gün 1-2 asker ölüyor. Acil tahliye edilmesi gereken 600-700 yaralı asker var.” diye konuştu.

Prokopenko ve Fedosiuk, fabrika içinde halen askerlerin aileleri de olmak üzere siviller olduğunu kaydetti.

Yeni Şafak