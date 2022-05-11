“Ararat’ın cazibesi altında”

Hollanda Drents Müzesi’nde “Ararat’ın cazibesi altında. Eski Ermenistan Hazineleri” sergisi

11 Mayıs’tan itibaren Hollanda Krallığı Assen Drents Müzesi’nde “Ararat’ın Cazibesi Altında. Eski Ermenistan Hazineleri”sergisi açılacak.

Ermenistan Cumhuriyeti ile Hollanda Krallığı arasında diplomatik ilişkilerin kurulmasının 30. yıldönümüne adanan sergi, Kutsal Eçmiadzin Ana Makamı Müzesi’nde saklanan Nuh’un Gemisi’nin kalıntısı da dâhil olmak üzere, 150’den fazla müze örneğini ve Ermenistan Tarih Müzesi’nden önemli bir arkeolojik koleksiyonu içeriyor.

Ermenistan bölgesinden çıkarılan aletler, mermiler, silahlar, mücevherler, anıtlar ve diğer kültürel değerleri sergilenecek.

30 Ekim’e kadar açık kalacak olan sergi, en eski zamanlardan, Hıristiyanlığa geçişe kadar Ermenistan’ın eski, zengin kültürünü keşfetme fırsatı sunacak.

Ermenistan Kamu Radyosu