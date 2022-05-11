Alman havayolları şirketi, Yahudi yolcuları uçağa almadığı için özür diledi

Alman ulusal havayolları şirketi Lufthansa, bir bölümü maske takmayı reddeden kalabalık bir Ortodoks Yahudi yolcu topluluğunun tamamını uçağa almadığı için özür diledi.

Yapılan yazılı açıklamada, “yolcuların uçağa alınmama koşulları nedeniyle üzgünüz ve içtenlikle özür diliyoruz.” denildi.

Açıklamada, 4 Mayıs’ta New York’tan kalkıp Frankfurt üzerinden Budapeşte’ye gidecek tarifeli uçakta yaşananları havayolu şirketinin gözden geçirdiği aktarıldı.

Alman basını, transit geçiş sırasında sayıca kalabalık Ortodoks Yahudi yolcular içinde bir bölümünün maske takmayı reddettiğini, bunun üzerine Lufthansa alan personelinin bu grupta yer alan bütün yolcuların uçağa binmesini engellediğini yazmıştı.

Lufthansa açıklamasında, “maske takmayı reddedenlerin dışında bütün gruptakilerin uçağa alınmamasından üzüntü duyuyoruz. Irkçılık ve Musevi karşıtlığına karşı sıfır tolerans şirketin her zaman temel politikalarından birisidir.” ifadesi kullanıldı.

Euronews