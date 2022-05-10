Sınır belirleme komisyonu çalışmalarını sürdürüyor

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan kabine toplantısı ardından gazetecilere verdiği demeçte, Ermenistan-Azerbaycan sınırlarının belirlenmesine ilişkin ikili komisyon görüşmeleri devam ettiğini belirtti.

Sınır belirleme komisyonu çalışmalarını sürdürüyor Sınır belirleme komisyonu çalışmalarını sürdürüyor

10.05.2022 GÜNCEL

Ermenistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Armen Grigoryan kabine toplantısı ardından gazetecilere verdiği demeçte, Ermenistan-Azerbaycan sınırlarının belirlenmesine ilişkin ikili komisyon görüşmeleri devam ettiğini belirtti.

Grigoryan, “Bu konudaki tartışmalar devam ediyor. Elbette Nisan ayı sonuna kadar çözüm bulmanın ve ilerlemenin mümkün olacağını umduk. Ancak şu anda yoğun tartışmaların devam ettiğini söyleyebilirim, yakın bir gelecekte bu toplantının gerçekleşeceğine dair bir umut var. Tartışmalar çalışma grubuyla ilgili yaklaşımlarla ilgili, diğer bölümlerde de henüz kesin yanıtını bulamadığımız sorular var. Cevapları bulur bulmaz kamuoyuna duyuru ve toplantı yapılacaktır.” ifadelerini kullandı.

Brüksel’de 6 Nisan’da Paşinyan, Aliyev ve Charles Michel’in biraraya geldiği zirvede Ermenistan -Azerbaycan arasındaki sınırın belirlenmesi için bir komisyon kurulması kararlaştırılmıştı.

Ermenistan’ın Azerbaycan’a teklifi

Bu arada Grigoryan, Azerbaycan’ın Ermenistan’ın 6 maddelik teklifini alenen reddettiğini görmediğini belirtti.

Grigoryan Azerbaycan’ın 5 maddelik önerisini Ermenistan’ın 6 maddelik yanıtının takip ettiğini hatırlattı.

Grigoryan, “Azerbaycan’ın önerdiği maddeler Ermenistan için kabul edilemez olmadı. Ermenistan, kapsamlı bir barışın sağlanması için Dağlık Karabağ sorununun çözülmesi gerektiğini de 6 maddede teklif etti. Şu anda yaklaşımımız, Dağlık Karabağ sorununa uzun vadeli bir çözüm bulmak için barış anlaşması müzakerelerine başlamaktır ve bu iki paketin, 5 + 6 maddelerin birleştirilmesi gerektiğidir.” ifadelerinin kullandı.

Güvenlik Konseyi Sekreteri’ne göre, Ermenistan, Dağlık Karabağ’ın statüsünün oluşturulması için Karabağ’da yaşayan yurttaşların güvenlik, savunma ve hakları sorunlarına bir çözüm bulmanın bir öncelik olduğunu belirtti.

Grigoryan, “Tartışmalarımızda bu iki paketin birbirine bağlanması ve müzakerelerin başlaması gerektiğine dair bir anlayış var. Bu anlayış hem Azerbaycan tarafında ve hem diğer tüm uluslararası ortaklar arasında mevcuttur. ‘5 + 6 maddeler’ üzerinden müzakerelere başlamak meşru bir yaklaşımdır ve biz bu anlayışı görmüşüz.” dedi.

Marukyan’dan yorum

Öte yandan Ermenistan Özel Görevli Elçisi Edmon Marukyan da konuya dair değerlendirmelerde bulundu

Marukyan, “6 Nisan’da Brüksel’de gerçekleşen üçlü görüşmede Ermenistan Cumhuriyeti, Azerbaycan tarafına güvenlik, Dağlık Karabağ Ermenilerinin haklarının korunması ve Dağlık Karabağ’ın nihai statüsü konularını da içeren 6 maddelik bir belgeyi de teslim etti. Ermeni tarafı, iki gündem temelinde barış anlaşması müzakerelerinin başlatılmasını teklif etti. Azerbaycan tarafı bu yaklaşımı kabul etti ve ardından barış anlaşmasının müzakere edilmesi için her iki taraf ta hazır olduğunu ifade etti” dedi.

Marukyan “Azerbaycan Dışişleri Bakan Yardımcısı kendi sözleriyle Khazakh bölgesinde bulunan 7 köyün ve Tigranashen’in (Kyarki) Azerbaycan’a geri verilmesine ilişkin açıklamalarda bulunarak, bu sorunların sınır belirleme sürecinde çözüleceğini kaydetti” sorusuna şu yanıtı verdi:

“Sınır belirleme sürecinin hukuki dayanakları olan gerçekler ve belgeler temelinde gerçekleşmesi gerektiğini defalarca söyledik. Şu anda Ermenistan’da -de jure- (hukuki) bir Azerbaycan yerleşim bölgesi olduğuna dair herhangi bir yasal belge yok. Aksine (Azerbaycan’daki) Artvashen köyünün Ermenistan’a ait olduğuna dair yasal dayanakları var. Elbette bu konular, sınır belirleme sürecinde tartışılmalı ve çözülmelidir”

Agos