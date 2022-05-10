Ruben Rubinyen ve Yerevan’da akredite birçok diplomat Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşme sürecini görüştü

10 Mayıs’ta Ermenistan Parlamento Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan, Avrupa Birliği üye ülkelerinin yanı sıra Ermenistan’da akredite olan Birleşik Devletler (ABD), Birleşik Krallık ve İsviçre Büyükelçileri ve Büyükelçilik Temsilcileri’ni kabul etti.

Ermenistan Parlamentosu’ndan yapılan açaıkalamaya göre, taraflar Ermenistan-Türkiye ilişkilerinin normalleşme sürecine ve bölgesel gelişmelere değindiler. Ruben Rubinyan, Ermenistan Cumhuriyeti’nin bu bağlamdaki tutumu ve önceliklerini sunarak, bu konularda uluslararası toplumun desteğine ihtiyaç olduğunu vurguladı.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/05/10/Ermenistan-T%C3%BCrkiye/230748