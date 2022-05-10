Petrosyan’da iktidar ve muhalefete uzlaşma çağrısı

Ermenistan’ın ilk Cumhurbaşkanı Levon Ter-Petrosyan, Başbakan Nikol Paşinyan ile eski cumhurbaşkanları Robert Koçaryan ve Serj Sarkisyan’ı mevcut iç siyasi krizden bir çıkış yolu bulmak için bir araya gelmeye çağırdı.

Ermenistan’ın ilk cumhurbaşkanı Levon Ter Petrosyan 5 Mayıs’ta yayınladığı makalede son gelişmelere değindi. Petrosyan İkinci Karabağ Savaşı sonrasındaki anlaşmaya atıfta bulunarak “Paşinyan’ın yerinde kim olsa -Robert Koçaryan, Serj Sarkisyan veya İşhan Sagatelyan – Ermenistan’ın boynuna dolanacak çözümü itaatle kabul edecekti.” dedi.

Muhalefetin gösterilerine değinen Ter-Petrosyan, “mevcut iç siyasi çatışmanın” Ermenistan’ın gelecekteki zorlu müzakerelerdeki konumunu daha da zayıflattacağını vurguladı.

Petrosyan, “Uzlaşmayı reddetme ve statükoyu koruma politikasının ulusal bir felakete yol açtığını kanıtlamaya gerek yok ve bu politikanın eski destekçileri bile felaketten sonra bunu itiraf ediyor. Bu, umutsuz bir arınma girişiminden başka bir şey değil” dedi.

Petrosyan “Bugünkü muhalefetin asıl amacının ne olduğu belli değil. Serj Sarkisyan, Nikol Paşinyan’ı teslimiyetçi olarak nitelendirdi, bu doğru ama yarı doğru. Aslında teslim olan Paşinyan değil, Ermenistan oldu. Paşinyan Ermenistan’ın sadece teslimiyet belgesini imzaladı” dedi.

Ter-Petrosyan, “Bu basit gerçek anlaşılmazsa, ülkemizdeki iç siyasi çalkantı devam ederse, nihai belge ister Paşinyan tarafından imzalanmış olsun, ister başkası tarafından imzalanmış olsun, bize dayatılan kararlar daha da acı verici olacaktır.” dedi.

Petrosyan şöyle devam etti: “Soru şu ki, mevcut muhalefet liderleri bunu anlıyor mu? Anlamıyorlarsa siyasetten bir şey anlamıyorlar. Hükümetin muhalefetin gösterilerine, yürüyüşlerine, mitinglerine karşı sert tavrının da ulusal çıkarlarla hiçbir ilgisi yok.”

Ter Petrosyan, “Eğer entelektüeller gerçekten vatansever olmak istiyorlarsa, Paşinyan, Robert Koçaryan ve Serj Sarkisyan’ı’ı iç siyasi krizden bir çıkış yolu bulmak için bir masada birararaya gelmeye zorlasınlar” diye yazdı.

Agos