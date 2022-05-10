Paskalya Bayramı’ndan Sonra Hatay’da Güzel Bir Birliktelik￼￼

Hatay Bölgesindeki Ortodoks, Katolik ve Ermeni Kiliselerinin Pederleri ile Vakıf Yönetim Kurulu Başkan ve Yöneticileri, Antakya Azizler Petrus ve Pavlus Rum Ortodoks Kilisesi’nin organizasyonu ile bir araya geldiler. Paskalya Bayramından sonra gerçekleştirilen Kutsal Ayine (Salat’il Be’ud) iştirak eden pederler ve cemaat üyeleri, ayinin sonunda akşam yemeğini de hep bir arada yediler.

Antakya Azizler Petrus ve Pavlus Rum Ortodoks Kilisesi, Hatay Bölgesi adına oldukça güzel bir etkinliğe imza attı. Yaşanan Koronavirüs salgını nedeniyle cemaatlerin iki yıldır kiliselerden ve birbirlerinden uzak olması nedeniyle, Antakya Kilisesi yöneticilerince Paskalya Bayramı sonrasında birlik ve beraberlik adına bir akşam yemeği düzenledi.

Yemek öncesinde Salat’il Be’ud Ayini’nde bir araya gelen Ortodoks, Katolik ve Ermeni Kiliselerinin Pederleri oldukça güzel ve hoşgörü dolu bir resme imza attılar. Düzenlenen Ayine, Antakya ve İskenderun Ortodoks Kiliseleri’nin yanı sıra, Samandağ ve Altınözü Ortodoks Kiliselerinin pederleri, Antakya Katolik Kilisesi pederleri ile İskenderun Ermeni Kilisesi Pederi de iştirak etti.

Tüm pederlerin dua ve temennileri ile katıldığı ortak ayinin sonunda ise Antakya Azizler Petrus ve Pavlus Rum Ortodoks Kilisesi’nin avlusunda ‘Birlik ve Beraberlik’ Yemeği de yendi. Pederler, kilise yöneticileri ve cemaat üyeleri hep birlikte yumurta tokuşturdular ve özlenen bayram havasını hep birlikte soludular.

Gerçekleştirilen bu etkinlikler için tüm katılımcılar Antakya Azizler Petrus ve Pavlus Rum Ortodoks Kilisesi Vakıf Başkanı Fadi Hurigil ile Vakıf Yöneticileri ve Pederlerine de teşekkürlerini ilettiler. (SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

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