Kürt iş insanı 30 yıllık emeğini çatışmalar nedeniyle bir gecede kaybetti

Haber Merkezi – Rusya-Ukrayna savaşının yarattığı tahribat ve yıkım her kesimden insanların hayatlarını alt üst etmiş durumda. Ukrayna’da yaşayan Ezidi Kürt iş insanı Keleş İşu da savaştan etkilenen insanlardan biri. İşu, 30 yıllık emeğinin yaşanan çatışmalar nedeniyle bir gecede yok olduğunu söylüyor.

Ermenistan vatandaşı Ezidi Kürt Keleş İşu, daha iyi bir yaşam sürmek için Sovyetler Birliği’nin dağılmasının ardından ailesi ile birlikte Ukrayna’ya yerleşen ailelerden biri. Başkent Kiev’in kuzey doğusundaki Makariv kentinde 30 yıldır büyük emek verip didinerek kurduğu 5 iş yeri ve inşa ettiği evi Rus saldırılarında yerle bir oldu, 100 çalışanı ise işsiz kaldı.

Rûdaw muhabiri Dilinya Rahman’a konuşan Keleş İşu, “Ermenistan’dan ailem ile birlikte göç ederek buraya geldiğimizde, ne dil biliyorduk, ne de kültürlerini tanıyorduk. Zamanla öğrendik. Ama Kürtçeyi ve kültürümüzü hep koruduk. Çocuklarım Kürtçe konuşuyor” ifadelerini kullandı.

İşu 30 yıldır bin bir emekle kurduğu hayatının bir gecede yerle bir olduğunu belirterek, “Emeğimiz bir gecede yok oldu. Her yıktıklarında yeniden inşa edeceğiz. Yine yıksalar yine inşa edeceğiz. Bu bizim kaderimiz. Elden başka ne gelir” dedi.

Makariv’in köylerinde halkı yıkılan evlerinin önünde otururken görmek mümkün. Elektrikler kesik ve sular akmıyor. Yiyecek bulmak çok zor. Günlük gönüllü timler köyleri gezerek yiyecek ve su dağıtıyor.

Halka yardım dağıtan gönüllülerden Vitaly Kuliyoz, insanların bir çoğunun temel ihtiyaçlara ulaşmada güçlük yaşadığını, bir çok insanın evinde ilaç, gıda, su gibi temel ihtiyaçlarının bulunmadığını söylüyor.

Makariv Belediye Başkanı’nın verdiği bilgiye göre; bölgede 50 köy bulunuyor. Savaşın başladığı günden bugüne bölgede 180 ceset bulundu. Belediye Başkanı, cesetlerin 132’sinin sokaklarda veya kaçarken vahşi şekilde katledilmiş halde bulunduğunu, cesetlerden kiminin elinin, kiminin kulağının kesildiğini veya yakılmış olduğunu belirtiyor.

Kentte 3 bin 53 resmi bina ve ev büyük hasar görürken, 657 bina tamamen yıkılmış durumda.

https://www.rudaw.net/turkish/world/100520224