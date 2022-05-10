İtalya’da Ermeni Haftası kapsamında birçok etkinlik düzenlenecek

9 Mayıs’ta Ermenistan’ın İtalya Büyükelçisi Tsovinar Hambardzumyan, Area 57 Onlus Derneği tarafından Piombino’daki Belediye Binası himayesinde düzenlenen Ermeni Haftası’nın açılışına katıldı.

Ermenistan’ın İtalya Büyükelçiliği’nin resmi Facebook sayfasında yayınlanan açıklamada büyükelçinin, etkinliğe katılanlara büyük sevinçle selamladığını ifade ediliyor.

İtalyan yazar ve gazeteci Leticia Leonardi hem Ermeni Soykırımı’nı, son Artsakh savaşını, Ermenistan ve Artsakh’taki durumu sunan bir konuşma yaptı.

Fotoğrafçı Andrea Olivi ve “Versailles Danta” tiyatro grubunun yönetmeni Angela Torriani Evangelisti de konuşmalar yaptı.

Ermeni Haftası kapsamında 8-16 Mayıs tarihlerinde Piombino’da birçok etkinlik planlanıyor. Andrea Ulivi’nin Ermenistan’a adanmış sergisi ve gazeteci yazar Leticia Leonardi’nin Ermeni Soykırımı konulu seminerleri, Diaspora Ermeni yazarı Artur Aleksanyan ile buluşması bu etkinlikler arasında yer alıyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/05/10/İtalya-Ermeni-haftası/230723