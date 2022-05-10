Hrant Dink yazmıştı, Arat Dink seslendirdi: “Penceremin Aptalları”

Arat Dink, Herman Artuç ve Cansun Küçüktürk’ten oluşan müzik grubu Getron’un son albümünde Hrant Dink’in bir şiiri bestelendi. Müzik ve seslendirme Hrant Dink’in oğlu Arat Dink’e ait.

15 yıl önce 19 Ocak 2007’de katledilen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in oğlu Arat Dink, yıllar önce babasının yazdığı bir şiiri seslendirdi.

Hrant Dink’in “Çutak” başlıklı şiiri, “Penceremin Aptalları” olarak kaydedildi. Şarkının yer aldığı albümün adı “Yok”.

Albüm Kalan Müzik etiketiyle Youtube, Spotify, Apple Music ve raflarda yerini aldı.

Penceremin Aptalları

Akustik gitarda da Arat Dink’in olduğu şarkının sözleri şöyle:

“bre paslı, bre iğrenç

penceremin aptalları

ışığımın demir yasakları

neyleyeyim dışarıyı

aranızı yırtıp

kucağıma düşen ışık

gökten zembille inmedi ya!

ben yarattım ben

gel ışığım, gel gelenim

sen uyma onlara

ben varım ya…”

Getron, Ermenice “merkez” anlamına geliyor.(TY)

bianet