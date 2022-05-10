Hrant Dink yazmıştı, Arat Dink seslendirdi: “Penceremin Aptalları”

Arat Dink, Herman Artuç ve Cansun Küçüktürk’ten oluşan müzik grubu Getron’un son albümünde Hrant Dink’in bir şiiri bestelendi. Müzik ve seslendirme Hrant Dink’in oğlu Arat Dink’e ait.
15 yıl önce 19 Ocak 2007’de katledilen Agos Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Hrant Dink’in oğlu Arat Dink, yıllar önce babasının yazdığı bir şiiri seslendirdi.
Hrant Dink’in “Çutak” başlıklı şiiri, “Penceremin Aptalları” olarak kaydedildi. Şarkının yer aldığı albümün adı “Yok”.
Albüm Kalan Müzik etiketiyle Youtube, Spotify, Apple Music ve raflarda yerini aldı.
Penceremin Aptalları
Akustik gitarda da Arat Dink’in olduğu şarkının sözleri şöyle:
“bre paslı, bre iğrenç
penceremin aptalları
ışığımın demir yasakları
neyleyeyim dışarıyı
aranızı yırtıp
kucağıma düşen ışık
gökten zembille inmedi ya!
ben yarattım ben
gel ışığım, gel gelenim
sen uyma onlara
ben varım ya…”
- Getron, Ermenice “merkez” anlamına geliyor.(TY)
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