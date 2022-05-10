Ermenistan’daki yolsuzluk skandalı ABD’ye uzandı: Eski bakan Koçaryan’ın LA’deki lüks malikanesine el konabilir

Mülk geçen ay 63,5 milyon dolara satışa çıkarılmıştı

Gino Spocchia

ABD Adalet Bakanlığı yönetimin Ermeni bir siyasetçiye ödenen rüşvetle satın alındığını iddia ettiği, Los Angeles’taki milyonlarca dolarlık malikaneye el koymak istiyor.

ABD’li yetkililer, eski Ermenistan Maliye Bakanı Gagik Koçaryan’ın “Ermeni bir iş insanının ödediği rüşvetlerle” Holmby Hills’teki 3 bin 126 metrekarelik adresi 2011’de satın aldığını perşembe günü dile getirdi.

Adalet Bakanlığı’nın iddiasına göre, Ermenistan’da rüşvet almakla suçlanan gözden düşmüş siyasetçiyle iki oğlu, Sedrak Arustamyan’ın Koçaryan ve ailesine ödediği parayı avantajlı vergi işlemleri için kullandı.

ABD’li yetkililer dava dilekçesinde, Arustamyan’ın Ermeni yasalarına aykırı olan avantajlı vergi işlemleri için “Süper Bakan” Koçaryan’a 20 milyon dolardan fazla rüşvet verdiğini söyledi.

Koçaryan, Ermenistan’ın Devlet Gelir Komitesi Başkanı ve Maliye Bakanı olarak üstlendiği birçok sorumluluğa ithafen Ermenistan’ın “Süper Bakanı” olarak biliniyordu. Görev süresinde Arustamyan’la pazarlık yaptığı iddia ediliyor.

Federal şikayete göre ABD’li yetkililer şimdi geçen ay 63,5 milyon dolara satışa çıkarılan Fransız Normandiya tarzı malikaneye el koymak istiyor. Yasal süreç devam ediyor.

Emlak firması Hilton & Hyland’a göre mülk, ünlü Playboy Malikanesi’ne yakın ve 11 yatak odası, iki düzineden fazla banyosu, bir havuzu, şarap mahzeni, ev sineması ve müştemilatı var.

Geçen hafta The Los Angeles Times’a açıklama yapan acente, ABD Adalet Bakanlığı, Koçaryan ve iş insanı hakkında dava açmaya çalışırken ev gezilerinin hâlâ devam ettiğini belirtti ve “Bir teklif alırsak ve hem satıcı hem de Adalet Bakanlığı satış fiyatında anlaşırsa hâlâ satabiliriz” ifadelerini kullandı.

ABD’li yetkililer FBI’ın Avrasya Organize Suçlar Görev Gücü (EOCTF), ABD Federal Polis Teşkilatı, Ermenistan Cumhuriyet Başsavcılığı ve Ulusal Güvenlik Teşkilatı’nın tamamının soruşturmada işbirliği yaptığını söyledi.

Arustamyan veya Koçaryan ve ailesi adına kimin konuşabileceği belli değildi.

The Associated Press’ten de yararlanılmıştır

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Independent Türkçe için çeviren: İrem Oral

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