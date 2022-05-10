Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan Azerbaycan’a yalanlama

Azerbaycan Savunma Bakanlığı bir kez daha provokasyona başvurdu.
Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından sürekli yayılan yalan haberler ile ilgili bir yazılı açıklama yayınladı.
Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 9 Mayıs akşamı Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı birliklerin Ermenistan-Azerbaycan sınırının doğu kesiminde bulunan Azerbaycan askeri mevzilerine ateş açtığı yönünde bir kez daha gerçekle ilgisi olmayan bir açıklama yaptı.
Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun nispeten sakin olduğunu ve tamamen Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolünde olduğunu kaydedildi.
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/05/10/Ermenistan-Savunma-Bakanlığı-Azerbaycan/230696
İlk yorum yapan siz olun