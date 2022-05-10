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Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan Azerbaycan’a yalanlama

2022-05-10

Azerbaycan Savunma Bakanlığı bir kez daha provokasyona başvurdu. 

Ermenistan Savunma Bakanlığı, Azerbaycan Savunma Bakanlığı tarafından sürekli yayılan yalan haberler ile ilgili bir yazılı açıklama yayınladı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı, 9 Mayıs akşamı Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı birliklerin Ermenistan-Azerbaycan sınırının doğu kesiminde bulunan Azerbaycan askeri mevzilerine ateş açtığı yönünde bir kez daha gerçekle ilgisi olmayan bir açıklama yaptı. 

Ermenistan Savunma Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Ermenistan-Azerbaycan sınırındaki durumun nispeten sakin olduğunu ve tamamen Ermenistan Silahlı Kuvvetleri’nin kontrolünde olduğunu kaydedildi. 

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2022/05/10/Ermenistan-Savunma-Bakanlığı-Azerbaycan/230696

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