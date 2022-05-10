Dünyanın konuştuğu cinayette yeni gelişme! Bilirkişi raporu açıklandı…

20 yaşındaki karısını 11 aylık bebeklerinin yanında boğarak öldüren ve olaya hırsızlık süsü vermeye çalışan 33 yaşındaki Yunan pilot Babis Anagnostopoulos’la ilgili bilirkişi raporu bugün açıklandı. Bilirkişi adamın hem narsisistik hem de anti-sosyal kişilik bozukluğu belirtileri gösterdiğini açıkladı.

Geçtiğimiz sene Haziran ayında 20 yaşındaki karısını öldürüp olaya hırsızlık süsü veren 33 yaşındaki pilot Babis Anagnostopoulos’un yargılanması devam ediyor.

Duruşma, Rum Ortodoks Paskalyası için verilen üç haftalık bir aradan sonra bugün yeniden başladı ve zanlı Anagnostopoulos etrafı silahlı polis memurları tarafından çevrelenmiş bir şekilde mahkemeye götürüldü.

33 yaşındaki Yunan pilot Babis Anagnostopoulos/AP

KATİL KOCAYI AKILLI SAAT ELE VERMİŞTİ

Yunan pilotun İngiliz karısını vahşice öldürmesi günlerce konuşulmuş olaya ilişkin kan donduran detaylar ortaya çıkmıştı.

Yunanistan’ın başkenti Atina yakınlarında bulunan Glika Nera kasabasındaki evinde 11 aylık bebeğinin yanında ölü bulunan 20 yaşındaki talihsiz kadının başta hırsız tarafından öldürüldüğü düşünülse de polis cinayetin kocası tarafından gerçekleştirildiğini ortaya çıkardı.

Genç kadının kolundaki akıllı saatinden alınan verileri inceleyen polis Crouch’un uyuduğu sırada nefesinin kesildiğini ve kocası tarafından boğularak öldürüldüğünü belirledi.

Anagnostopoulos karısı Caroline ve küçük bebekleri Lydia/Instagram

BİLİRKİŞİ RAPORU GELDİ: PSİKOPAT BİR KİŞİLİĞE SAHİP

İngiltere ve Yunanistan sınırlarını aşıp tüm dünyanın dikkatini çeken davanın bilirkişi raporu bugün geldi.

Bilirkişi Alkistis Igoumenaki karısını öldüren sanığın hem narsisistik hem de anti-sosyal kişilik bozukluğu belirtileri gösterdiğini açıkladı.

33 yaşındaki pilotun ‘psikopat bir kişiliğe’ ve ’empati eksikliğine’ sahip olduğunu belirten bilirkişi, “Sanık duygu ve empati yoksunluğuna sahip, ancak zihni yaptığı yanlışı anlama konusunda mükemmel bir yeteneğe sahip. Bir dizi anti-sosyal davranış özelliğinden muzdarip ve aynı zamanda bir narsist. Ancak tüm bunlar suçu işlerken kontrol altında olmadığını söylemek için bir mazeret değil.” dedi.

Igoumenaki sözlerine şöyle devam etti;

“Çocuğunun annesinin kaybı ile ne kadar acı çekeceğini düşünmeden karısını öldürdü, dolayısıyla bu empati eksikliği çocuğu da ilgilendiriyor. Bebeğini düşünmeyen bir adam görüyoruz. Bütün bunlar psikopatik kişiliğe katkıda bulunuyor.”

EVDEKİ KÖPEĞİ DE ÖLDÜRMÜŞ

Yunanistan’da hayvan cinayeti artık kovuşturulabilir bir suç olarak görülüyor.

Anagnostopoulos, karısı Caroline’ı öldürdüğünü inkar etmiyor, ancak bunu önceden tasarlamadığını iddia ediyor. Cinayeti eve giren hırsızların yaptığını iddia eden ve inandırıcı olması için evdeki köpeklerini de öldüren adamın tüm iddialarına rağmen mahkeme cinayetin bir anlık öfke patlaması ile değil planlı bir şekilde işlendiğini düşünüyor.

Anagnostopoulos, karısını öldürülmesine ek olarak evcil köpeği Roxy’yi öldürmekten ve adaleti yanıltmaya çalışmaktan yargılanıyor.

EŞİNİN CENAZESİNDE GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Eşinin cenazesinde ağlayarak timsah gözyaşları döken cani koca Babis ilk ifadesinde, “Alt katta kanepede uyumuştum. Sabah eve silahlı 2 kişinin girdiğini gördüm. Beni yere yatırıp bağlayıp üst kata çıktılar. Caroline bağırıp, direniyordu. Bir süre sonra sesler kesildi. Soyguncular eşimi boğup öldürdü. Evdeki 10 bin Euro’yu ve ziynet eşyalarını alıp kaçtılar” demiş ve karısının ölümüne hırsızlık süs vermeye çalışmıştı.

Babis daha sonra ifadesini değiştirerek cinayeti bir anlık öfke patlamasıyla işlediğini iddia etmişti.

Hürriyet Gazetesi