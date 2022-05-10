Çevreciler, Tavuk Adası için endişeli

Ayvalık’ta son günlerde ilginç bir tartışma yaşanıyor. İş insanı Dikran Masis tarafından satın alınan Tavuk Adası’ndaki tarihi Manastır’da, Anıtlar Kurulu’ndan alınan izin sonrası restorasyon çalışması başlatılırken, Ayvalık Tabiat Derneği üyeleri ise adada günübirlik turistik işletmeleri yapılmasından endişeliler.

Mert İNAN – Platform üyeleri, Tavuk Adası’nın 2 Ağustos 2021’de Doğal SİT Nitelikli Doğal Koruma Alanı olarak tescil edildiğini, yapılacak herhangi bir çalışmanın ‘Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı’na uygun olması gerektiğini belirtti.

‘Bilmek istiyoruz’

Ayvalık Platform Sözcüsü Nebahat Dinler, Milliyet’e yaptığı açıklamada, manastır restorasyonu dışında, doğal dokuya zarar verecek günübirlik turistik amaçlı tesisilerin yapılmasından endişeli olduklarını öne sürerken, “Taşınan beton bloklarla ilgili başlatılan çalışma hakkında izin alıp alınmadığını kaymakamlığa sorduk ancak henüz cevap almış değiliz. Adada sadece manastır restorasyonu mu yoksa günübirlik kullanıma uygun turistik mekanlar da yapılıyor mu bilmek istiyoruz. Ayrıca kullanılan mazlemenin niteliğini, izin alınmadıysa inşaat başlatanlarla ilgili işlem yapılıp yapılmadığını öğrenmek için gerekli kurumlardan cevap verilmesini istiyoruz” dedi.

Tavuk Adası’nın Ayvalık Adaları Tabiat Parkı içinde Mutlak Koruma Alanı olduğunu sözlerine ekleyen Dinler, “2004 tarihli Ayvalık Adaları Tabiat Parkı Uzun Devreli Gelişme Planı ortada. Mutlak koruma alanında kepçelerle yollar açılması ve hafriyat yapıldığı bilgileri üzerine Kaymakamlığa ikinci bir dilekçe verdik. Doğal Koruma Milli Parklar Ayvalık şefliğinin açıklama yapmasını bekliyoruz” dedi.

‘Yönetmeliklere uygun’ açıklaması

Ayvalık Belediyesi yetkilileri, tartışmaların odağındaki Tavuk Adası’nda Anıtlar Kurulu’ndan alınan izin ile tarihi manastırda restorasyon çalışması başlatıldığını, söz konusu restorasyon yönetmeliklere uygun olarak devam ettiğini dile getirdiler.

Milliyet Gazetesi