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9 MAYIS 2022

9 MAYIS 2022

9 MAYIS 2022

9 MAYIS 2022

9 MAYIS 2022

Paskalya Bayramı’ndan bir hafta sonra kutlanan Yenilenme ve Aziz Thomas Pazarı (Had’del Bayad) Ayini’ne katılan İskenderunlu Hristiyanlar, yapılan Kutsal Ayin sonrasında Kahvaltı etkinliğinde de bir araya geldiler. Cemaat üyeleri bu kahvaltıda, yine gelenekselleşen ritüeller gereği, bu kez haşlanmış beyaz yumurta tokuşturdular.

İskenderun Aziz Nikola Rum Ortodoks Kilisesi Vakıf Yönetimi, İskenderunlu Hristiyanları Yenilenme ve Aziz Thomas Pazarı (Had’del Bayad) Ayini’nden sonra gerçekleştirilen kahvaltıda buluşturdu.

Kahvaltı öncesinde gerçekleştirilen Kutsal Ayini, Kilise Pederi Dimitri Yıldırım ile Peder Yusuf Nicholas Papasoğlu birlikte yönettiler.

Duaların edildiği ve mumların yakıldığı ayinde, İsa Mesih’in mühürlü olan mezardan tekrar hayata döndüğü, kapalı kapılar ardında havarilerine göründüğü bir kez daha hatırlandı. Havari Aziz Thomas’ın O’nu görmek istemesi ve İsa’nın yaralarına dokunmasının ardından imanının tescili de İncil’den bölümler halinde okundu.

Ayinde verdiği vaazında Aziz Thomas’ın imanından bahseden Peder Yıldırım, yaşanan birçok mucizenin Rabbimiz Mesih İsa’ya iman etmemiz için gerçekleştiğini de hatırlattı. ‘Beni görmeden iman edenlere ne mutlu’ sözünün önemine de değinen Yıldırım, Mesih’in ölümden dirilen Tanrı oğlu olduğuna olan inancımız ile ebedi hayata ulaşacağımızı da belirtti.

Ayin sonrasında ise kilisesinin salonunda ve bahçesinde, Kilise Vakfı Yönetimi tarafından cemaat üyelerine yönelik gerçekleştirilen kahvaltı etkinliği oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Kilise Gençlik Komitesinin organizesinde hep birlikte kahvaltı eden cemaat üyeleri birbirlerinin bayramlarını da coşkuyla kutladı.Kahvaltı esnasında, gelenekselleşen ritüeller gereği, ‘Mesih Kam’ ilahileri eşliğinde bu kez haşlanmış beyaz yumurtalar tokuşturuldu. (SAT-7 Türk/İlyas Edip TERBİYELİ-İskenderun)

https://haber.sat7turk.com/iskenderunlu-hristiyanlar-kahvalti-etkinliginde-bulustu/