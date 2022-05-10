12 Ermeni yazarın 1936’da yayımlanan öyküleri Kürtçe’de

“Sovyet Ermenistanı Yazarları” kitabı ilk olarak Ermenistan Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti tarafından 1936 yılında, Kiril alfabesiyle Erivan’da yayımlandı. Kitap şimdi Latin alfabesiyle Kürtçe’de.

12 Ermeni yazarın Ermenice’den Kürtçe’ye çevrilip 1936 yılında Kiril alfabesiyle yayımlanan öyküleri, ilk kez Latin alfabesinde okuyucuyla buluştu.

Ermenistan Sovyet Hükümeti tarafından “Nivîskarê Şêwra Ermenia” (Sovyet Ermenistan’ı Yazarları) adıyla Erivan’da yayımlanan kitaptan seçilen öyküler, bianet Kürtçe editörlerinden Ferid Demirel tarafından Latin alfabesine çevirilerek “Çîrokên Şêwra Ermenan” (Sovyet Ermenileri Öyküleri) adıyla bir kitapta toplandı.

Kitap Cervantes Yayınları tarafından yayımlandı.

İlk kez Latin Alfabesinde

Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nde (SSCB) yaşayan halkların, Sosyalist düşünceyi benimsemeleri amacıyla 1930’lardan itibaren başlatılan çalışmaların sonucunda, Kürt toplumu için de çeşitli projeler hayata geçirildi.

Bu projenin bir ayağı Kürtçe okulların açılması ve Kürtçe yayıncılığın geliştirilmesiydi. “Çîrokên Şêwra Ermenan” bu projenin bir ürünü olarak tasarlanan kitaplardan biri.

Kitap, dönemin Kürt toplumunun sosyal, siyasal, ekonomik ve kültürel durumunu yansıtıyor ve Ermeni toplumu ile Kürt toplumu arasındaki etkileşimi göstermesi açısından önemli kaynaklardan biri olarak addediliyor.

Ferid Demirel hakkında

bianet Kurdî editörü. Marmara Ünivesitesi Gazetecilik Bölümü mezunu. Aynı okulda ve aynı bölümde yüksek lisans yapıyor.Birgün, Dicle Haber Ajansı (DİHA), Dem Tv, Rûdaw TV ve Sputnik Kurdistan’da muhabir, editör, haber müdürü ve şef editör olarak çalıştı.”Haber Analizi ve Arşiv İncelemeleriyle: Türkiye’de 9 Gazete” kitabına katkıda bulundu.

İzleme önerisi

Kurdên Êzidî” (Êzidî Kürtler) 1933 yapımı Sovyet yapımı film.Filmde Kürt toplumuna sosyalist Sovyet hükümetinin ideallerinin aktarılmaya çalışılması işlenir.Siyah-beyaz ve sessiz filmin yönetmeni Amasi Martirosyan.

(TY)

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