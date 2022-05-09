Terk edilmiş sinagogda marihuana yetiştirildiği ortaya çıktı

“Şoke edici”

İsrail’in Tiberya kentinde terk edilmiş bir sinagogda marihuana yetiştirildiği ortaya çıktı.

İsrail polisi tarafından dün yapılan açıklamada, 320 kilogram ağırlığındaki 1700 bitkinin ele geçirildiği bildirildi.

Times of Israel’in aktardığına göre yetkililer, kentteki bir konut kompleksinde gösteren uyuşturucu laboratuvarına dair bilgi geldiğini ve bunun ardından gizli bir soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Sinagogu da barındıran sitenin birkaç ay öncesine kadar dolu olduğu ancak daha sonra boşaltıldığı açıklandı. Bölgede operasyon düzenleyen polis ekipleri, sinagogda yetiştirilen marihuana bitkilerini tespit etti. Baskında iki kişi tutuklandı.

Tiberya polisinden Aviv Benzino, “Kutsal bir yeri, uyuşturucu yetiştirip ticaretini yapmak ve dağıtmak için laboratuvara çevirmeleri ve bunların hepsini para kazanmak için yapmaları şoke edici” diye konuştu.

Benzino, laboratuvarın en az birkaç haftadır faaliyet gösterdiğini ifade etti.

Yakalanan kişilerin avukatı, ikilinin dindar Yahudiler olduğunu söyledi. Adı açıklanmayan avukat, müvekkillerinin Tiberya’ya sonradan taşındıklarını ve suç işleme niyeti taşımadıklarını öne sürdü.

Independent Türkçe, Times of Israel, Ynet

Derleyen: Uğurcan Yıldız

Independent Turkce