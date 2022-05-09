Papa da Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının faturasını NATO’ya çıkardı: “NATO, Rusya’nın kapısında havladı”

Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis, Rusya’nın Ukrayna işgalinin nedeni olarak “NATO’nun, Rusya’nın kapısında havlamasını” gösterdi. Francis, ittifakın yakın ülkelerdeki varlığının Moskova’yı “kışkırttığını” söyleyemeyeceğini vurgularken, bu durumun işgali “belki de kolaylaştırdığını” belirtti.

Dünya Katoliklerinin ruhani lideri Papa Francis, İtalya’nın önde gelen gazetelerinden Corriere della Sera’ya verdiği röportajda, Ukrayna’da çatışmayı “diğer devletler”in meydana getirdiğini söyledi fakat somut bir ülke adı vermedi. Papa, Ukrayna’daki durumu, “Suriye, Yemen ve Irak gibi uluslararası çıkarların körüklediği diğer çatışmalara” benzetti.

“Ukraynalılara silah tedarik etmek doğru mu?” sorusuna cevap veremeyeceğini belirten Francis, şöyle konuştu:

“Kesin olan şu ki bu topraklarda silahlar deneniyor. Savaşlar bunun için yapılıyor: Yaptığımız silahları test etmek için.”

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e yakınlığıyla bilinen Rus Ortodoks Kilisesi Patriği Kirill’le yapacağı toplantıyı, “muğlak” görüleceği gerekçesiyle iptal ettiğini açıklayan Papa, bir telefon görüşmesinde Kirill’i, “Putin’in papaz yardımcısı” haline gelmemesini söyleyerek uyardığını söyledi.

“Putin’le görüşmek istiyorum. Bu kadar vahşet nasıl durdurulamaz”

Savaşın başlamasından yaklaşık üç hafta sonra Rusya’ya mesaj göndererek Putin’le görüşme talebi ilettiğini açıklayan Francis şöyle konuştu:

“Elbette, Kremlin liderinden onay gerekiyordu. Mesajımıza halen yanıt alamadık. Putin’in şu anda bu görüşmeyi yapmak istememesinden korksam da halen ısrar ediyoruz. Bu kadar vahşet nasıl durdurulamaz.”

Papa, daha önce gündeme gelen Kyiv ziyaretiyle ilgili olarak da şöyle dedi:

“Şu anda Kyiv’e gitmiyorum. Önce Moskova’ya gitmeliyim, önce Putin ile görüşmeliyim. Gitmem gerektiğini hissediyorum. Ben de bir rahibim, başka ne yapabilirim? Putin kapıyı açarsa elimden geleni yaparım.”

Serbestiyet