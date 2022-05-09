Ayasofya’nın bitmeyen çilesi: Su haznesini kırıp ayakkabılık yaptılar

DUVAR – Müze statüsünden camiye dönüştürülen Ayasofya’da ‘İmparatorluk Kapısı’nın ardından bir tahribat daha ortaya çıktı.

Geçtiğimiz günlerde, İmparatorluk Kapası’nda ortaya çıkan tahribatın, bazı cemaat üyelerinin kapıyı yemesinden dolayı olduğu iddia edilmişti. Bu kez ise Ayasofya’nın tarihi su haznesinin kapağı kırıldı. Olayı arkeolog Ömer Faruk Yavaşçay’ın 26 Nisan’da Twitter hesabından duyurduğu ortaya çıktı.

Yavaşçay, “Bu fotoğrafı dün gece (24 Nisan) saat 22.43’te Ayasofya Camiinde çektim, Osmanlı’dan kalma su haznesinin kapağını kırıp içine ve yanına ayakkabılarını koymuş insanlar, kimsenin umurunda değil bu durum ,Yardıma ihtiyacı var” yazdığı görüldü. (KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)

Bu fotoğrafı dün gece (24 Nisan) saat 22.43'te Ayasofya Camiinde çektim, Osmanlı'dan kalma su haznesinin kapağını kırıp içine ve yanına ayakkabılarını koymuş insanlar,kimsenin umurunda değil bu durum,Yardıma ihtiyacı var @Talhaugurluel @CirkinIstanbul @mhrpolat #ayasofya pic.twitter.com/ifdQFiIcoM — Ömer Faruk Yavaşçay (@ofyavascay) April 26, 2022

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