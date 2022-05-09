372 yıllık Surp Kevork Ermeni Kilisesi’nde, 20 yıl aradan sonra ayin yapıldı

Mardin’in Derik ilçesinde bulunan 372 yıllık Surp Kevork Ermeni Kilisesi’nde, 20 yıl aradan sonra Türkiye Ermeniler Patriği Sahak Maşalyan‘ın yönetimiyle ayin yapıldı.

Derik ilçesi Kale Mahallesi’nde bulunan ve bazı kayıtlara göre 1650 yılında inşa edilen Surp Kevork Ermeni Kilisesi 1915 yılından sonra Devlet Hazinesi’ne devredildi, 1957 yılında da bölgenin cemaati tarafından satın alınarak Derikli, Ermeni Garabed Keçeci adına kaydedildi. Onun ölümünden sonra da varislerine devredildi.

Kilise’nin son onarımı ise 2004 yılında gerçekleştirildi. Yaklaşık 20 yıldır cemaati bulunmayan kilisede ayin yapılamadı. Derik’e gelen Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ın yönetimiyle, ilçede bulunan iki Ermeni aile ile Diyarbakır, İstanbul, Ankara, İzmir, Hatay gibi kentlerden gelen Ermenilerin katılımıyla 20 yıl sonra ilk ayin yapıldı.

Derik’te yaşayan Zekeriya Sabuncu, 20 yıl aradan sonra ayin gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getirerek, “Patriğimiz ve heyeti Diyarbakır’a gelmişti. Gelmişken Derik’i de ziyaret edip, kilisemizi görmek istemişler. Çok mutluyuz ve sevinçliyiz. Bundan sonra her sene isim gününde ziyaret yapacaklarını söylediler. İnşallah Derik için güzel bir anı olur. Yaklaşık 20 senedir ayin gerçekleşmedi. Önceki Patriğimiz Mesrop Mutafyan gelmişti. Uzun bir zaman sonra böyle bir anıyı tekrar yaşıyoruz” diye konuştu.

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