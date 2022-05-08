Yeni e’den mayıs-haziran sayısı: İsyanın Kesilmeyen Soluğu

Yeni e dergisinin mayıs-haziran sayısı yayımlandı. Derginin 67. sayısının dosya konusu “İsyanın Kesilmeyen Soluğu” başlığıyla ’68 hareketi oldu.

DUVAR – Aylık kültür, sanat ve edebiyat dergisi Yeni e’nin İsyanın Kesilmeyen Soluğu” başlıklı Mayıs-Haziran sayısı, 6 Mayıs 1972’de Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan ve Yusuf Aslan’ın idamının 50. yılında onların verdiği bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesi ışığında ’68 hareketi dosya konusuyla yayımlandı.

“İsyanın Kesilmeyen Soluğu” başlıklı dosyanın yazarları arasında Aydın Çubukçu, Tevfik Taş, Göksel Aymaz, Metehan Akbulut, Burhan Kum, Birkan Bulut ve Ender Şiar Argın yer alıyor.

Yeni e'nin "İsyanın Kesilmeyen Soluğu" başlıklı Mayıs-Haziran sayısı, #6Mayıs1972 'de Denizler'in idamının 50. yılında onların verdiği bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesi ışığında '68 hareketi dosya konusuyla yayınlandı! #DenizYusufHüseyin#BitmeyenYürüyüş50 pic.twitter.com/czCKLmDX2f — yeni e dergisi (@yeniedergisi) May 7, 2022

Dosyanın yanı sıra Yeni e’nin 67. sayısında, Dilek Karaaziz Şener, Habip Aydoğdu’nun “Kırmızı Yine Kırmızı” adlı sergisini seçki eserler üzerinden yazdı. Kübra Yeter, Moda Sahnesi Genel Yayın Yönetmeni Kemal Aydoğan’la söyleşti. Fırat Karadaş ise Yaşar Kemal’in üç romanından yola çıkarak düş-gerçek ilişkisini ve mitsel imgelemin unsurlarını değerlendirdi.

Yeni sayıda ayrıca Matthias Kyska’nın 41. İstanbul Film Festivali’nden “Robe of Gems”, “The Novelist’s Film” ve “Rimini” filmleri üzerine; Mert Dedecan’ın ise farklı temalardan yola çıkarak seçki filmler üzerine incelemeleri dergi sayfalarında okurlarla buluşuyor. Ohannes Şaşkal ise Ermeni şair Misak Medzarents’in biyografisi ve seçki şiirlerinin çevirileri ile dergi sayfalarında yer alıyor.

Şükrü Erbaş, Ceren Şepçi, Okan Yılmaz, Emir Aliyağan, Misak Medzarents (Ermeni aslından Türkçeleştiren: Ohannes Şaşkal) şiirleriyle; Yılmaz Sarı, Erdal Sürmeli, İlyas Coşkun öyküleriyle; Ohannes Şaşkal, Burhan Kum çizimleriyle; Ercan Koç ise fotoğraf katkısıyla yeni sayıda yer alıyor.

Yeni e, kitabevlerinin yanı sıra ginkokitap.com, emekkitap.com, babil.com, odakitap.com, eganba.com adreslerinden edinilebilir. (KÜLTÜR SANAT SERVİSİ)

https://www.gazeteduvar.com.tr/yeni-eden-mayis-haziran-sayisi-isyanin-kesilmeyen-solugu-haber-1563864