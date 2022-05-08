Terör yıktı devlet onardı

Başkan Erdoğan’ın talimatıyla onarılan Surp Giragos Kilisesi’nde dün tarihi bir gün yaşandı. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy ile Türkiye Ermenileri Patriği Maşalyan’ın katıldığı açılış töreninde huzur ve mutluluk hâkimdi

Diyarbakır’da farklı dinlerin bir arada yaşadığı tarihi Sur ilçesinde, 7 yıl önceki hendek olaylarında ağır hasar gördükten sonra onarılan Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde dün tarihi bir gün yaşandı. PKK yandaşlarının el yapımı patlayıcılarla tahrip ettiği 3 bin 769 metrekare alana sahip kilise, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan “Sur İhya Projesi” kapsamında onarıldı.

Çevre, İklim ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 34 milyon lira ödenekle Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün kontrolünde Diyarbakır Rölöve ve Anıtlar Müdürlüğü’nce restorasyonu yapılan tarihi yapı, adeta küllerinden yeniden doğdu.

Çok titiz bir çalışmayla aslına uygun bir şekilde restorasyonu tamamlanan kilise ibadete hazır hale getirildi. 16. yüzyılda inşa edilen kilisenin açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, 85. Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan, Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu, AK Partili Milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Oya Eronat, Sur Belediye Başkanvekili Abdullah Çiftçi ile yurt içi ve yurt dışından Ermeni cemaatine mensup vatandaşlar da katıldı.

EN TİTİZ RESTORASYON

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu: Sur ilçemizde zalim örgüt tarafından hem evler, hem tarihi yerler ve ibadetlerimiz ağır tahrip edildi. Yapılan operasyondan sonra bölgemizin ihyası için çalışmalar başladı. 6 mahallede evler yapıldı, vatandaşlara teslim edildi. Bölgedeki tarihi yerler, ibadethaneler onarıldı. Bunlardan birisi bu kilisemizdi. Surp Giragos da Türkiye’nin en titiz yapılan restorasyon çalışmalarıyla onarıldı ve ibadete hazır hale getirildi.

HUZUR VE BARIŞI HEDEF ALDILAR

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy: Diyarbakır, birçok kıymetli yapıya da ev sahipliği yapmaktadır. Bu yapılar arasında Surp Giragos Ermeni ve Mar Petyun Keldani kiliseleri de önemli bir yer tutmaktadır. Kültürel mirasımızın önemli hazinelerinden olan bu iki yapı, şehrin huzur ve barışına gölge düşürmek isteyen terör grupları tarafından hedef alınarak tahrip edilmişti. Bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz Surp Giragos Ermeni ve Mar Petyun Keldani kiliselerinin restorasyonları da bu sorumluluk anlayışı çerçevesinde gerçekleştirildi.

‘TÜRKİYE KENDİNE YAKIŞANI YAPTI’

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan: Bakanlık ödeneğiyle kilisemiz yeniden aslına uygun onarıldı. Başkan Erdoğan’ın sağlığı için Ermeni halkı her daim duacıdır, sevgilerimizi ve saygılarımızı sunuyorum. Bugün Ermeni halkı için bir bayramdır. Anadolu’da diğer Ermeni kiliselerinin de onarılması hususunda devletimizin gereken desteği sunacağı inancındayız. Türkiye’ye de yakışan budur. Bu kilise ibadetin yanında kültür ve turizme de katkı sunacaktır.

Sabah Gazetesi