Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde 7 yıl aradan sonra ilk ayin yapıldı

Diyarbakır’daki çatışmalarda zarar gören ve restore edilen Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde 7 yıl aradan sonra ilk ayin, bugün Türkiye Ermeniler Patriği Sahag Maşalyan yönetiminde yapıldı.

DUVAR – Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2015 yılında yaşanan çatışmalardan büyük hasar gören Surp Giragos Ermeni Kilisesi, 7 yıl aradan sonra dün ibadete açıldı. Kilisede bugün, 7 yıl aradan sonra ilk ayın gerçekleştirildi.

DHA’nın aktardığı habere göre, Diyarbakırlı Ermenilerin yanı sıra İstanbul, Ankara ve İzmir gibi kentlerden gelen Ermenilerin katılımıyla yapılan ayin, 7 yıl sonra kilisenin çan sesi ile birlikte başladı. Türkiye Ermeniler Patriği Sahag Maşalyan’ın yönettiği ayinde mumlar yakılıp, dualar edildi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından yapılan restorasyon çalışmaları tamamlanan Surp Giragos Kilisesi dün, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Vali Münir Karaloğlu, Sur Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Abdullah Çiftçi, Vakıflar Genel Müdürü Burhan Ersoy, AK Parti Diyarbakır milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal ve Oya Eronat, CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, yurt dışından ve Türkiye’nin farklı illerinden gelen Ermenilerin katılımıyla ibadete açıldı. (HABER MERKEZİ)

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