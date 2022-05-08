Sur Olayları’nda zarar gören Surp Giragos Ermeni Kilisesi yedi yıl sonra ibadete açıldı

Cumartesi günü Diyarbakır olağanüstü kalabalıktı. Havaların ısınmasıyla şehre gelen turist sayısında bir artış var fakat bu haftaki kalabalığın nedenlerinden biri, Ermenilerin Ortadoğu’daki en büyük kilisesi olan Surp Giragos Kilisesi’nin açılışının yapılacak olması.

Açılışa ve ilk ayine katılmak üzere farklı kentler ve ülkelerde yaşayan çok sayıda Ermeni de Diyarbakır’da.

Sur ilçesinde, çatışmaların yaşandığı mahallelerin sınırında yer alan bu tarihi kilise, çatışmalı süreçte bölgedeki birçok tarihi yapı gibi büyük bir zarar gördü.

Altı yıldır devam eden yenileme çalışmalarında sona gelindi ve eski dar ara sokakların olduğu yerleşim bölgesi, bundan sonra artık ticari bir mıntıka olarak varlık gösterecek.

Kiliseye gitmek için, yedi yıl önce Sur’un kapatılmasının miladı olan Diyarbakır Baro Başkanı Tahir Elçi’nin vurulduğu Dört Ayaklı Minare’nin olduğu sokaktan geçmek gerek. Sokak, minarenin ayakları altında dilek tutarak geçen, fotoğraf çeken turistlerle dolu. Turistler ile onları izleyen şehrin sakinleri için farklı duygular uyandıran bu sokak ve sokağın bağlandığı cadde bundan sonra ” Diyarbakır Sur Yenikapı Açık Hava Kültür ve Yaşam Merkezi” olarak anılacak.

BBC