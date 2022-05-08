Rahibe Teresa azize mi yoksa günahkâr mı?

İngiliz Sky televizyonunda yayımlanan belgeselde, Rahibe Teresa’nın Katolik Kilisesi’nin çocuk istismarı dahil pek çok yanlışını örtmeye çalıştığı, hastalara bakılmadığı, yoksulluk ve acıya ilgi duyduğu gibi iddialar dile getirildi. Belgeselde, küresel bir yetimhane imparatorluğu kuran Nobel Barış Ödülü sahibi Rahibe Teresa’nın “şizofren” olduğu da öne sürüldü. Rahibe Teresa’nın hayır kurumunda çalışan İngiliz doktor Jack Prefer, rahibelerin hastalara yaklaşımını görünce şoke olduğunu söyledi.

Para Vatikan’a

Preger şunları anlattı: “Şırıngalar steril edilmeden tekrar tekrar kullanılıyordu. Yanıkları olan bir kadına ağrı kesici verilmedi, onun için gizlice içeri ağrı kesici soktum. Fakir insanlar için çok iyi bir hastane kurabilecek paraları vardı ama bunu yapmadılar. ‘Tedavi etmeden ağrının geçmesi için dua edeceğiz’ diyorlardı.” Belgeselde, Rahibe Teresa’nın hayır kuruluşunun 1980’lerde yıllık 100 milyon sterlin gelir elde ettiği, bu paranın çoğunun Vatikan Bankası’na yatırıldığı da öne sürüldü. 1910 Üsküp doğumlu Teresa, 1997’de ölmüştü. l DIŞ HABERLER

‘Skandalları bastırmak için kullanıldı’ iddiası

Rahibe Teresa’nın tedavi merkezleri ve hayır kurumlarında çalışma şeklinin “acı çekmek” olduğu belirtilirken, söz konusu yerlerdeki rahibelere de kendilerini kırbaçlamaları ve sivri uçlu zincirler takmaları talimatı verildiği aktarıldı. Rahibe Teresa ile 20 yıl çalışan Mary Johnson da Katolik Kilisesi’nin rahiplerin çocuk istismarı skandallarının ortaya çıktığı yerlere Teresa’yı gönderdiğini belirterek “Hikâyeyi değiştirebiliyordu” dedi.

Milliyet Gazetesi