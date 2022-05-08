Hitler’in dedesi Yahudi miydi?

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, bir İtalyan televizyonuna verdiği röportaj sırasında sarf ettiği “Hitler de Yahudi kanı taşıyordu. Tarihteki en büyük antisemitistler de zaten Yahudi idi” şeklindeki sözleriyle, İsrail cephesinde hem tartışmaya hem de öfkeye yol açtı. Siyasetçiler birbirine ardına kınama açıklamaları yaparken, Yahudi tarihçiler de Lavrov’un cümlelerini tekzip yarışına girişti.

Yıllardır sosyal medyada sıklıkla dile getirilen, nihayet Rusya Dışişleri Bakanı’nın da ağzından çıkan söz konusu iddianın temelleri, aslında Adolf Hitler’in çok yakınındaki bir ismin ifşaatlarına dayanıyor.

AVUKATI YAZDI

Hitler’in hem avukatlığını yapan hem de 1939’da Polonya’nın Nazilerce işgalinden sonra buraya askerî vali olarak atanan Hans Frank, Nürnberg Mahkemesi’nde idamından 7 yıl sonra 1953’te yayınlanan hatıralarında, Hitler’in büyükbabasının Yahudi olabileceğini belirtmişti. Frank’ın anlattığına göre:

Hitler’in babaannesi Maria Anna Schicklgruber, Avusturya’nın Graz şehrinde Frankenberger adlı Yahudi ailenin evinde hizmetli olarak çalışırken, evin 19 yaşındaki oğlundan bir erkek bebek dünyaya getirmişti. “Alois” adı verilen bebek, Hitler’in gelecekti babasıydı.

BEBEĞE ÖDEME

Hans Frank, kitabında, Frankenberger ailesinin Maria Anna Schicklgruber’e uzun yıllar bebek bakım masrafları için ödeme yaptığını da kaydederek, konuyla ilgili yazışmaları gördüğünü belirtiyordu. Frank, hikâyeyi bizzat Hitler’in kendisinden teyit ettiğini vurguluyor, ancak yazılı herhangi bir kaynak da vermiyordu. Yahudi tarihçiler Frank’ın iddialarını toplu halde reddederek, hatıratını güvenilmez ilan etmekte gecikmediler. Ancak “Hitler Yahudi kanı taşıyordu” iddiası, bugün de canlı biçimde yaşamaya devam ediyor.

BÜYÜKBABASI KİM?

Adolf Hitler’in büyükbabasının kim olduğuna dair soru, bugün hâlâ cevapsız. Kilise tarafından tutulan resmî kayıtlarda da bu konuda herhangi bir bilgi yer almıyor. İsrail basını, Lavrov’un açıklamasından sonra konuyu tekrar mercek altına aldı. Haaretz gazetesine beyanda bulunan Yahudi tarihçi Ofer Aderet, “Hitler’in babası Alois’in gerçek babasının kimliği konuda hiçbir cevaba sahip değiliz” dedikten sonra, ilginç bir noktaya işaret etti: “Hitler’in Yahudilere yönelik öfkesinde, kendi Yahudi kökeninden utanmasının etkisi olduğunu söyleyenler de yok değil.”

https://www.yenisafak.com/dunya/hitlerin-dedesi-yahudi-miydi-3818765