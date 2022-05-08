Ermeni kilisesinde, 7 yıl sonra ilk ayin yapıldı

Hüseyin KAÇAR

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde hendek olayları sırasında hasar görmesi nedeniyle restorasyonu yapılan Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde 7 yıl aradan sonra ilk ayin yapıldı. Çok sayıda Ermeni cemaati üyelerinin katıldığı ayini, Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan yönetti.

Diyarbakır’da hendek olaylarında tahribata uğradıktan sonra onarılan Surp Giragos Ermeni Kilisesi’nde, 7 yıl sonra ilk ayin yapıldı.

Diyarbakır’ın Sur ilçesinde 2015 yılındaki hendek olayları sırasında büyük hasar gören 650 yıllık Surp Giragos Ermeni Kilisesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla başlatılan “Sur İhya Projesi” kapsamında, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından 34 milyon lira harcanarak restore edildi.

Restorasyon çalışmalarının ardından Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’un da katılımıyla açılışı gerçekleştirilen tarihi kilisede, 7 yıl sonra ilk Pazar ayini yapıldı.

Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan’ın yönettiği ayine yurt dışından ve çevre illerden çok sayıda Ermeni vatandaş katıldı.

Diyarbakırlılarında yoğun ilgi gösterdiği ayine katılınlar, okunan duaların ardından mumlar yakılıp dilekler diledi.

Diyarbakır Surp Giragos Ermeni Kilisesi Vakfı Başkanı Ergün Ayık, kilisenin Ermeni halkı için manevi ve tarihi açıdan çok önemli olduğunu belirterek, yeniden ibadete açılmasının Ermeni cemaati arasında büyük bir mutluluğa yol açtığını söyledi.

Sabah Gazetesi