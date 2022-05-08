Ermeni anıtına geçit yok

ŞEHİRDEN UZAK TUTULDU

Sözde Ermeni soykırımını anmak için kentin Heinrich Böll Meydanı’na dikilen anıt için Ermeni diasporası harekete geçmişti. 2018 yılının nisan ayında şu an bulunduğu yere dikilen anıt, şehir merkezinden uzakta tutulmuştu. Ancak şu an bulunduğu bölgenin de işlek bir meydan olması nedeniyle Ermeniler, bu anıtın orada kalmasını istemişti.

BELEDİYE HAKLI BULUNDU

Ancak Köln Belediyesi bu talebi reddetti. Bunun üzerine sözde soykırımı hatırlatmak için kurulan inisiyatif, mahkemeye müracaat etti. Mahkeme ise belediyeyi haklı buldu ve anıtın kalıcı olması talebini reddetti. Anıt, sadece anma günlerinde dikilip, ardından da kaldırılıyordu. Ermeni inisiyatifi, karara bir üst mahkeme nezdinde itiraz edileceğini duyurdu. FRANKFURT

https://www.sabah.com.tr/avrupa/2022/05/08/ermeni-anitina-gecit-yok